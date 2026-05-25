वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान: बाड़मेर में जल एवं पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हुई

राजस्थान के बाड़मेर में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जसदेर धाम परिसर में विधिवत शुरुआत हुई, जिसमें पूजा-अर्चना और पौधरोपण की प्रक्रिया हुई। इस अभियान के उद्देश्य जल एवं पर्यावरण सृสรक्षण को बढ़ावा देना है।
राजस्थान के बाड़मेर में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जसदेर धाम परिसर में विधिवत शुरुआत हुई, जिसमें पूजा-अर्चना और पौधरोपण की प्रक्रिया हुई। इस अभियान के उद्देश्य जल एवं पर्यावरण सृสรक्षण को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से आमजन में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के तहत जल संसाधनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने, वर्षाव जल संग्रहण को बढ़ावा देने, स्वच्छता को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, जल स्रोतों की सफाई को बढ़ावा देने, और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
राजस्थान के बाड़मेर में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जसदेर धाम परिसर में विधिवत शुरुआत हुई, जिसमें पूजा-अर्चना और पौधरोपण की प्रक्रिया हुई। इस अभियान के उद्देश्य जल एवं पर्यावरण सृสรक्षण को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से आमजन में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के तहत जल संसाधनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने, वर्षाव जल संग्रहण को बढ़ावा देने, स्वच्छता को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, जल स्रोतों की सफाई को बढ़ावा देने, और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
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