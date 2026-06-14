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वज्रपात: 10 वर्षीय छात्र की मौत, घायल हुआ 13 वर्षीय

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वज्रपात: 10 वर्षीय छात्र की मौत, घायल हुआ 13 वर्षीय
वज्रपातकोडरमागिरिडीह
📆14-06-2026 10:46:00
📰Dainik Jagran
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कोडरमा-गिरिडीह सीमा पर घोसकेडीह गांव में हुई वज्रपात की दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डूबो दिया। जामुन खाने के लिए दोस्तों के साथ घर से निकले एक 10 वर्षीय छात्र की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र घायल हो गया।

कोडरमा - गिरिडीह सीमा पर घोसकेडीह गांव में जामुन तोड़ने गए 10 वर्षीय छात्र विशाल की वज्रपात से मौत हो गई। जामुन तोड़ने गए विशाल पर गिरी आकाशीय बिजली कोडरमा - गिरिडीह जिले के सीमावर्ती क्षेत्र घोसकेडीह गांव में शनिवार दोपहर हुई वज्रपात की दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डूबो दिया। जामुन खाने के लिए दोस्तों के साथ घर से निकले एक 10 वर्षीय छात्र की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र घायल हो गया। मृतक की पहचान अभिनित उर्फ विशाल कुमार (10), पिता प्रकाश कुमार यादव, के रूप में हुई है। वहीं, इस हादसे में महेश यादव का 13 वर्षीय पुत्र सतीश यादव घायल हो गया। बताया जाता है कि शनिवार को स्कूल से घर लौटने के बाद विशाल ने यूनिफार्म तक नहीं बदली और अपने दोस्तों के साथ घर के पास स्थित जामुन के पेड़ पर फल तोड़ने चला गया। इसी दौरान मौसम अचानक बदल गया। तेज गर्जना और चमक के साथ हुई वज्रपात की चपेट में विशाल और सतीश आ गए। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के समय वहां मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाकर परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में परिजन दोनों को मरकच्चो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने विशाल की हालत गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल, कोडरमा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, घायल सतीश का प्राथमिक उपचार किया गया और हालत सामान्य होने पर उसे घर भेज दिया गया। विशाल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां नीतू देवी सहित अन्य परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी मातम पसरा हुआ है। मृतक विशाल गांव के ही विद्यालय में कक्षा सातवीं का छात्र था और उसकी असमय मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। झारखंड में मौसम का कहर: आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटें में 8 लोगों की मौत , 3 महिलाओं समेत 2 बच्चे शामि.

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

वज्रपात कोडरमा गिरिडीह झारखंड मौसम आकाशीय बिजली मौत घायल

 

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