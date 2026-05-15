वट सावित्री व्रत 2026: तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व की विस्तृत जानकारी

वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण विधि और इसके धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानें।

हिंदू संस्कृति और परंपराओं में वैवाहिक जीवन की खुशहाली, पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है वट सावित्री व्रत। यह व्रत सौभाग्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है और विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। शास्त्रानुसार, यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में द्रिक पंचांग की गणना के अनुसार, वट सावित्री का यह पावन व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम, समर्पण और उनकी दीर्घायु की कामना करना है। हिंदू धर्म में इस दिन का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह न केवल दांपत्य सुख बल्कि परिवार की एकता और स्थिरता का भी संदेश देता है। ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार, वट सावित्री व्रत की अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह 5 बजकर 11 मिनट से प्रारंभ होगी और इसका समापन 17 मई की अर्धरात्रि में 1 बजकर 30 मिनट पर होगा। उदयातिथि के सिद्धांत को मानते हुए, यह व्रत 16 मई, शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस वर्ष यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। इस दिन शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या का अद्भुत मिलन हो रहा है। साथ ही, मिथुन राशि में शुक्र और गुरु ग्रह की युति बन रही है, जो वैवाहिक जीवन में मधुरता और समृद्धि लाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा, ज्येष्ठ अमावस्या, दर्श अमावस्या और मासिक कार्तिगाई जैसे योगों का संयोग इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देता है। शनिवार का दिन होने के कारण यह व्रत और भी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि शनि देव की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। इस व्रत के पीछे सावित्री और सत्यवान की वह पौराणिक कथा छिपी है, जो हमें अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति सिखाती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से कठिन संघर्ष किया था। अपनी बुद्धिमत्ता और अटूट भक्ति के बल पर उन्होंने यमराज को विवश कर दिया कि वे सत्यवान के प्राण वापस कर दें। यह कथा दर्शाती है कि यदि संकल्प सच्चा हो और भक्ति निस्वार्थ हो, तो नियति को भी बदला जा सकता है। यही कारण है कि महिलाएं इस व्रत के दौरान सावित्री माता का आह्वान करती हैं ताकि उनके जीवन में भी वही समर्पण और सुरक्षा बनी रहे। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति और उसके संकल्प की विजय का उत्सव है। वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष यानी वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को देवतुल्य माना गया है। मान्यता है कि इस विशाल वृक्ष की शाखाओं और जड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी सावित्री का वास होता है। बरगद का पेड़ अपनी लंबी आयु और मजबूती के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्रलय के समय जब पूरी सृष्टि जलमग्न थी, तब भगवान कृष्ण वट वृक्ष के एक पत्ते पर ही प्रकट हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वट वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए इसे तीर्थराज का छत्र कहा है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ, यह वृक्ष पर्यावरण के लिए भी अत्यंत लाभकारी है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देता है। पूजा की विधि अत्यंत सरल परंतु श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और निर्जल व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मानसिक या भौतिक प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और फिर धूप, दीप, पुष्प तथा मिष्ठान से पूजन करें। इसके पश्चात कच्चे सूत का धागा लेकर वट वृक्ष की सात बार परिक्रमा करें और इस धागे को पेड़ के तने में लपेटें। यह धागा पति की लंबी उम्र और जीवन के बंधन की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद सावित्री-सत्यवान की कथा का श्रवण करें। व्रत का समापन अपनी सास को भीगे हुए चने, वस्त्र और कुछ धन अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेकर करें। अंत में, वट वृक्ष की पत्ती या नींबू पानी का सेवन कर व्रत का पारण करें। इस शुभ दिन पर कुछ विशेष कार्यों को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम कार्य है कि किसी सार्वजनिक स्थान या पार्क में बरगद का पौधा लगाया जाए, जिससे प्रकृति का कल्याण हो। साथ ही, किसी जरूरतमंद सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बरगद की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। इस प्रकार, वट सावित्री व्रत हमें प्रेम, त्याग, प्रकृति प्रेम और अटूट विश्वास का मार्ग दिखाता है, जिससे एक आदर्श वैवाहिक जीवन का निर्माण होता है.

हिंदू संस्कृति और परंपराओं में वैवाहिक जीवन की खुशहाली, पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है वट सावित्री व्रत। यह व्रत सौभाग्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है और विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। शास्त्रानुसार, यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में द्रिक पंचांग की गणना के अनुसार, वट सावित्री का यह पावन व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम, समर्पण और उनकी दीर्घायु की कामना करना है। हिंदू धर्म में इस दिन का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह न केवल दांपत्य सुख बल्कि परिवार की एकता और स्थिरता का भी संदेश देता है। ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार, वट सावित्री व्रत की अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह 5 बजकर 11 मिनट से प्रारंभ होगी और इसका समापन 17 मई की अर्धरात्रि में 1 बजकर 30 मिनट पर होगा। उदयातिथि के सिद्धांत को मानते हुए, यह व्रत 16 मई, शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस वर्ष यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। इस दिन शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या का अद्भुत मिलन हो रहा है। साथ ही, मिथुन राशि में शुक्र और गुरु ग्रह की युति बन रही है, जो वैवाहिक जीवन में मधुरता और समृद्धि लाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा, ज्येष्ठ अमावस्या, दर्श अमावस्या और मासिक कार्तिगाई जैसे योगों का संयोग इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देता है। शनिवार का दिन होने के कारण यह व्रत और भी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि शनि देव की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। इस व्रत के पीछे सावित्री और सत्यवान की वह पौराणिक कथा छिपी है, जो हमें अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति सिखाती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से कठिन संघर्ष किया था। अपनी बुद्धिमत्ता और अटूट भक्ति के बल पर उन्होंने यमराज को विवश कर दिया कि वे सत्यवान के प्राण वापस कर दें। यह कथा दर्शाती है कि यदि संकल्प सच्चा हो और भक्ति निस्वार्थ हो, तो नियति को भी बदला जा सकता है। यही कारण है कि महिलाएं इस व्रत के दौरान सावित्री माता का आह्वान करती हैं ताकि उनके जीवन में भी वही समर्पण और सुरक्षा बनी रहे। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति और उसके संकल्प की विजय का उत्सव है। वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष यानी वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को देवतुल्य माना गया है। मान्यता है कि इस विशाल वृक्ष की शाखाओं और जड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी सावित्री का वास होता है। बरगद का पेड़ अपनी लंबी आयु और मजबूती के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्रलय के समय जब पूरी सृष्टि जलमग्न थी, तब भगवान कृष्ण वट वृक्ष के एक पत्ते पर ही प्रकट हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वट वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए इसे तीर्थराज का छत्र कहा है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ, यह वृक्ष पर्यावरण के लिए भी अत्यंत लाभकारी है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देता है। पूजा की विधि अत्यंत सरल परंतु श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और निर्जल व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मानसिक या भौतिक प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और फिर धूप, दीप, पुष्प तथा मिष्ठान से पूजन करें। इसके पश्चात कच्चे सूत का धागा लेकर वट वृक्ष की सात बार परिक्रमा करें और इस धागे को पेड़ के तने में लपेटें। यह धागा पति की लंबी उम्र और जीवन के बंधन की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद सावित्री-सत्यवान की कथा का श्रवण करें। व्रत का समापन अपनी सास को भीगे हुए चने, वस्त्र और कुछ धन अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेकर करें। अंत में, वट वृक्ष की पत्ती या नींबू पानी का सेवन कर व्रत का पारण करें। इस शुभ दिन पर कुछ विशेष कार्यों को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम कार्य है कि किसी सार्वजनिक स्थान या पार्क में बरगद का पौधा लगाया जाए, जिससे प्रकृति का कल्याण हो। साथ ही, किसी जरूरतमंद सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बरगद की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। इस प्रकार, वट सावित्री व्रत हमें प्रेम, त्याग, प्रकृति प्रेम और अटूट विश्वास का मार्ग दिखाता है, जिससे एक आदर्श वैवाहिक जीवन का निर्माण होता है





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वट सावित्री व्रत 2026 शुभ मुहूर्त पूजा विधि सावित्री सत्यवान कथा बरगद पूजा

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