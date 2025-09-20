वडनगर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में भारत का बड़ा कदम

भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर, गुजरात के वडनगर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए नामांकन फाइल जमा की। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू की गई। वडनगर 3,000 साल पुराना इतिहास समेटे हुए है और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कालखंडों के अवशेष हैं। यूनेस्को की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है, जिसमें स्थलों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूची में शामिल होने से वडनगर को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर, गुजरात के वडनगर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पेरिस में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने वडनगर की नामांकन फाइल प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए जमा करा दी है। इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर 2025 को ही शुरू किया गया था। भारत के स्थायी राजदूत, विषाल वी.

शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वडनगर, जो लगभग 3,000 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है, 800-900 ईसा पूर्व तक की प्राचीनता और धरोहर का खजाना है। इस विशेष अवसर पर हम प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह नामांकन भारत के बढ़ते वैश्विक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यूनेस्को की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में, विश्व धरोहर केंद्र यह आकलन करता है कि क्या कोई स्थल 'Outstanding Universal Value' यानी असाधारण सार्वभौमिक मूल्य दर्शाता है या नहीं। साथ ही, क्या वह सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के मानदंडों पर खरा उतरता है और उसके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पर्याप्त ढांचे मौजूद हैं या नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद ही किसी स्थल को औपचारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वर्तमान में, भारत के 69 स्थल यूनेस्को की Tentative List में शामिल हैं, जिनमें से कई वर्षों से अंतिम मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।\वडनगर, जो गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है, लगभग 2,700 वर्षों से एक निरंतर मानवीय बस्ती रहा है। गुजरात के पुरातत्व निदेशालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खननों में सात क्रमिक सांस्कृतिक कालखंडों के प्रमाण मिले हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 19वीं शताब्दी ईस्वी तक फैले हुए हैं। नामांकन दस्तावेज में वडनगर की बहुआयामी भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। वडनगर कभी एक मजबूत किला-बस्ती थी, तो कभी वाणिज्यिक केंद्र, धार्मिक स्थल और समुद्री व्यापार मार्गों का महत्वपूर्ण जंक्शन। पुरातात्विक खुदाईयों में यहां बौद्ध विहार, स्तूप और औद्योगिक क्षेत्रों के अवशेष भी पाए गए हैं, जो वडनगर की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करते हैं। यह स्थल विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिलन का एक अनूठा उदाहरण है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। वडनगर में मौजूद पुरातात्विक स्थल, प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे एक विशेष स्थल बनाते हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल होने से वडनगर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।\यह कदम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यूनेस्को में शामिल होने से वडनगर को मिलने वाली वैश्विक पहचान से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी अपनी विरासत पर गर्व होगा। इसके अलावा, इससे क्षेत्र में संरक्षण और विकास के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे वडनगर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना रहेगा। सरकार का यह प्रयास भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल से वडनगर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे यह भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। यह केवल एक स्थल को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वडनगर का यह नामांकन भारत के लिए एक गौरव का क्षण है और देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इस पहल से, वडनगर न केवल एक विश्व धरोहर स्थल बनेगा, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी बनेगा, जो दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करेगा





