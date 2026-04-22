वडोदरा: पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश, नहर में फेंका, फिर हुआ चमत्कार

गुजरात के वडोदरा में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवाने की साजिश रची। अपहरण कर नहर में फेंके जाने के बाद भी पति ने हार नहीं मानी और खुद को बचा लिया। पुलिस ने पत्नी समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार।

वडोदरा के छानी इलाके में एक अत्यंत चौंकाने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए एक ऐसी खतरनाक साजिश रची, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पीड़ित गिरीश पटेल, जो एक पान की दुकान चलाते हैं, को उनकी अपनी पत्नी फाल्गुनी पटेल ने अपने प्रेमी कौशिक शर्मा के साथ मिलकर रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। यह घटना 15 अप्रैल की रात को तब हुई जब गिरीश अपने काम से घर लौट रहे थे। छानी-सोखड़ा रोड पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने गिरीश को जबरन कार

में उठा लिया और उन्हें चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। आरोपियों ने उन्हें शहर के विभिन्न हिस्सों में घुमाया और अंत में सोजीत्रा के पास एक गहरी नहर में फेंक दिया, यह सोचकर कि गिरीश की मृत्यु हो गई है। हालांकि, गिरीश पटेल ने मौत के मुंह में जाकर भी जीवन के प्रति अपनी इच्छाशक्ति नहीं छोड़ी। नहर के ठंडे और गहरे पानी में गिरने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वहां मौजूद एक ढांचे को मजबूती से पकड़कर उन्होंने अपनी सांसों को बचाए रखा। लगभग तीन घंटे तक मौत से संघर्ष करने के बाद, वह नहर से बाहर निकलने में सफल रहे और अपनी जान बचाकर सीधे पुलिस के पास पहुंचे। गिरीश की गवाही और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस पूरे काले सच को उजागर कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए, वे बेहद हैरान करने वाले थे। पुलिस जांच में यह बात स्पष्ट हुई कि फाल्गुनी पटेल और खेड़ा के एक सैलून संचालक कौशिक शर्मा के बीच अवैध प्रेम संबंध थे, जो इस वीभत्स हत्याकांड की मुख्य वजह बने। कौशिक शर्मा ने इस काम के लिए नरेंद्र उर्फ निकुल गोस्वामी को 35,000 रुपये की सुपारी दी थी। तकनीकी जांच और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के मात्र दो दिनों के भीतर फाल्गुनी और कौशिक ने एक-दूसरे को 100 से भी अधिक बार फोन किया था, जिससे उनकी साजिश की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा, रुद्र रावल को गिरीश की हर गतिविधि पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। आरोपियों ने गिरीश से नकदी और एटीएम कार्ड भी छीन लिए थे। फिलहाल, पुलिस ने फाल्गुनी पटेल समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। यह मामला न केवल रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करता है बल्कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी भी देता है





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