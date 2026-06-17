वडोदरा-जरोड रोड पर लक्जरी बस और ट्रक का भीषण सड़क दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाते हुए क्रेनों के काम

कोटंबी गांव के पास हाईवे पर लक्जरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 की मौत और 26 से अधिक घायल हुए। NDRF का बचाव कार्य, अस्पताल में इलाज और पुलिस की जांच जारी।

वडोदरा -जरोड रोड पर कोटंबी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में लक्जरी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 5 यात्रियों की मौत हो गई और 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आज सुबह-सुबह हुआ जब एक लक्जरी बस हाईवे पर चल रही थी और अचानक आगे आ रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से में जोरदार से टकराई। इस भयंकर टक्कर से बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के समय बस में चीख-पुकार का माहौल बना रहा। घायलों को तुरंत वडोदरा के सयाजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। मtteकर इस गंभीर हादसे के बाद NDRF की टीम को बुलाया गया और उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित री से बाहर निकाला। जरोद पुलिस भी मौके पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाईवे पर जाम न लगने के लिए क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की वजह की तलाश में है.

वडोदरा-जरोड रोड पर कोटंबी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में लक्जरी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 5 यात्रियों की मौत हो गई और 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आज सुबह-सुबह हुआ जब एक लक्जरी बस हाईवे पर चल रही थी और अचानक आगे आ रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से में जोरदार से टकराई। इस भयंकर टक्कर से बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के समय बस में चीख-पुकार का माहौल बना रहा। घायलों को तुरंत वडोदरा के सयाजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। मtteकर इस गंभीर हादसे के बाद NDRF की टीम को बुलाया गया और उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित री से बाहर निकाला। जरोद पुलिस भी मौके पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाईवे पर जाम न लगने के लिए क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की वजह की तलाश में है





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