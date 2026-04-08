वध 2: नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की फिल्म ओटीटी पर धूम मचा रही है

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा अभिनीत फिल्म 'वध 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है और दर्शकों से प्रशंसा बटोर रही है। यह फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है जो जेल के अंदर एक रहस्यमय हत्या और एक कैदी के गायब होने की कहानी पर आधारित है। फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के बीच पनपते कोमल रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने निर्देशित किया है और यह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
मनोरंजन डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर दिन विभिन्न शैलियों की कई फिल्म ें रिलीज़ होती रहती हैं। इनमें रोमांटिक, थ्रिलर, क्राइम, साइंस फिक्शन, हॉरर कॉमेडी जैसी शैलियों की फिल्म ें शामिल हैं। क्राइम थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो कई दर्शकों को पसंद आता है। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उसने थिएटर में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ओटीटी पर आते ही खूब प्रशंसा बटोर रही है। 2 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म को आईएमडीबी (IMDb) पर भी शानदार रेटिंग मिली है। इस फिल्म में नीना गुप्ता और
संजय मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं, जिसका शीर्षक 'वध 2' है, जो थिएटर में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।\'वध 2' की कहानी क्या है? इसका पहला भाग साल 2022 में आया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब 4 साल बाद इसके सीक्वल को भी लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं। 'वध 2' की कहानी मध्य प्रदेश की जेल के अंदर एक खूंखार कैदी के गायब होने के रहस्य पर आधारित है। संजय मिश्रा (एक सेवानिवृत्त गार्ड) और नीना गुप्ता (एक कैदी) के बीच विकसित होते कोमल रिश्ते और जेल के अंदर हुए एक रहस्यमय हत्या के इर्द-गिर्द घूमती यह फिल्म न्याय और नैतिकता पर सवाल उठाती है। इसमें बहुत सारे मोड़ हैं जो आपको अंत तक सस्पेंस में बांधे रखते हैं। फिल्म में कलाकारों का शानदार अभिनय है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो गई है। फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि लव रंजन और अंकुर गर्ग ने 'लव फिल्म्स' के बैनर तले इसका निर्माण किया है।\फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये था। यह क्राइम थ्रिलर आपको शुरुआत से अंत तक अपनी सीट से बांधे रखती है। फिल्म में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला, अमित के सिंह, योगिता बिहानी और अक्षय डोगरा जैसे सहायक कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म में जेल के अंदर के दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, जो दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। 'वध 2' एक मनोरंजक फिल्म है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। फिल्म में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की शानदार केमिस्ट्री देखने लायक है। फिल्म में सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। फिल्म एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर है जो दर्शकों को सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक पसंद आ रही है
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