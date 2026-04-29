वनडे टीम में संजू सैमसन की दावेदारी मजबूत, ऋषभ पंत पीछे

आईपीएल में खराब फॉर्म के कारण ऋषभ पंत की वनडे टीम में जगह खतरे में, संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन विकल्पों पर विचार कर रहा है।

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण, नई दिल्ली। भारतीय एकदिवसीय (वनडे) क्रिकेट टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा एक बार फिर से रोमांचक स्थिति में पहुंच गई है। आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में लगातार संघर्ष कर रहे ऋषभ पंत के लिए अब न केवल टी-20 टीम में, बल्कि वनडे टीम में भी अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल होता दिख रहा है। टीम प्रबंधन आगामी बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, और इस परिदृश्य में संजू सैमसन का दावा तेजी से मजबूत हो रहा है। वर्तमान में, वनडे टीम में केएल राहुल मुख्य विकेटकीपर की भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन दूसरे विकेटकीपर की दौड़ में चेन्नई सुपर किंग्स के प्रतिभाशाली बल्लेबाज संजू सैमसन सबसे आगे चल रहे हैं। भारत को अपनी अगली वनडे सीरीज 14 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ खेलनी है। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर का मुख्य ध्यान 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप को जीतने के लिए टीम को तैयार करने पर केंद्रित है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टीम को विश्व कप से पहले लगभग 20 वनडे मुकाबले खेलने हैं। इन मुकाबलों में अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के साथ-साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरे भी शामिल हैं। पंत को जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दूसरे विकेटकीपर के रूप में चुना गया था, लेकिन चोट लगने के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा, और उनकी जगह ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल किया गया। इसके बाद से भारत ने कोई भी वनडे सीरीज नहीं खेली है। चोट से उबरने के बाद पंत ने सीधे आईपीएल में वापसी की, लेकिन वे अपनी पुरानी लय को वापस पाने में संघर्ष कर रहे हैं। इस सीजन में उन्होंने आठ मैचों में केवल 189 रन बनाए हैं, जिसकी औसत 27 है, और उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका चयन तो हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। टीम प्रबंधन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सैमसन ने अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने इस सत्र में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और लगातार रन बनाए हैं। आठ मैचों में 304 रन बनाने के साथ-साथ उन्होंने दो शानदार शतक भी जड़े हैं, जो उनकी उत्कृष्ट फॉर्म को दर्शाते हैं। संजू सैमसन का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है। उन्हें अब तक 16 मैचों में खेलने का अवसर मिला है, जिनमें से 14 पारियों में उन्होंने 56.

67 की औसत से 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 108 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वनडे विश्व कप भी दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि पंत फिलहाल इस रेस में पीछे छूट गए हैं। वर्तमान में, केएल राहुल के साथ दूसरे विकेटकीपर के रूप में सैमसन सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि पिछली वनडे सीरीज में पंत के चोटिल होने पर जुरैल को क्यों चुना गया था, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकेटकीपर भी दावेदार हैं, लेकिन संजू इस मामले में सबसे आगे हैं। संजू सैमसन ने हाल ही में सीएसके (चेन्नई सुपर किंग्स) के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्होंने 'चिन्ना थाला' का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पीली जर्सी में एक महा-कीर्तिमान स्थापित किया। चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में गुजरात को एक 'गहरा जख्म' देना चाहेंगे, जिससे प्वाइंट्स टेबल का हाल भी बदल सकता है





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