वनडे क्रिकेट में सुपर ओवर: क्यों नहीं होता और कब होता है?

जानिए वनडे क्रिकेट में सुपर ओवर क्यों नहीं होता, किन खास मौकों पर इसकी इजाजत है, और आईसीसी के नियम क्या कहते हैं।

क्रिकेट का इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। यह खेल समय-समय पर नए नियमों के साथ विकसित हुआ है। शुरुआत में केवल टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था, फिर 1971 में एकदिवसीय क्रिकेट (वनडे) की शुरुआत हुई। आज टी20 क्रिकेट सबसे लोकप्रिय और रोमांचक फॉर्मेट बन चुका है। हर फॉर्मेट के अपने अलग नियम हैं, जो मैच को रोचक और निष्पक्ष बनाते हैं। क्रिकेट में मैच टाई होने की समस्या को हल करने के लिए सुपर ओवर का नियम बनाया गया था। यह नियम 2008 के आसपास लागू हुआ, जब पहली बार वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच टाई हुआ था। तब से, सुपर ओवर टी20 में नियमित रूप से होता है, लेकिन वनडे में इसका प्रयोग सीमित है। वनडे मैच 50-50 ओवर का होता है और लगभग 8 घंटे तक चलता है। जब इतना लंबा मैच टाई होता है, तो खेल की भावना के अनुसार इसे टाई ही माना जाता है और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता है। हालांकि, कुछ विशेष स्थितियों में वनडे में भी सुपर ओवर होता है। आईसीसी के नियमों के अनुसार, द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सुपर ओवर की अनुमति नहीं है। अगर ऐसे मैच में स्कोर बराबर होता है, तो इसे टाई घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वनडे विश्व कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंटों के नॉकआउट मैचों में सुपर ओवर का प्रावधान है। इसका उद्देश्य विजेता का निर्धारण करना है ताकि टूर्नामेंट आगे बढ़ सके। वनडे वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में प्रत्येक टीम को 6 गेंदें खेलने का मौका मिलता है। बल्लेबाजी करने वाली टीम तीन बल्लेबाज चुनती है, और गेंदबाजी करने वाली टीम एक गेंदबाज को चुनती है जो पूरे 6 ओवर डालता है। यदि पहली टीम एक निश्चित रन बनाती है, तो दूसरी टीम को उससे एक रन अधिक बनाने होते हैं। अगर किसी टीम के दो विकेट गिर जाते हैं, तो वह ऑलआउट मानी जाती है और उसकी पारी समाप्त हो जाती है। सुपर ओवर तब तक जारी रहता है जब तक एक विजेता नहीं मिल जाता। कई बार एक से अधिक सुपर ओवर भी हुए हैं, जैसे कि 2020 टी20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच। इसलिए, वनडे में सुपर ओवर केवल आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मैचों में ही होता है, जबकि टी20 में यह आम बात है। यह नियम क्रिकेट को रोमांचक बनाने और मैच का परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। कुल मिलाकर, सुपर ओवर क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, चाहे वह टी20 हो या वनडे के कुछ चुनिंदा मैच। यह खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए उत्साह बढ़ाता है.

क्रिकेट का इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। यह खेल समय-समय पर नए नियमों के साथ विकसित हुआ है। शुरुआत में केवल टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था, फिर 1971 में एकदिवसीय क्रिकेट (वनडे) की शुरुआत हुई। आज टी20 क्रिकेट सबसे लोकप्रिय और रोमांचक फॉर्मेट बन चुका है। हर फॉर्मेट के अपने अलग नियम हैं, जो मैच को रोचक और निष्पक्ष बनाते हैं। क्रिकेट में मैच टाई होने की समस्या को हल करने के लिए सुपर ओवर का नियम बनाया गया था। यह नियम 2008 के आसपास लागू हुआ, जब पहली बार वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच टाई हुआ था। तब से, सुपर ओवर टी20 में नियमित रूप से होता है, लेकिन वनडे में इसका प्रयोग सीमित है। वनडे मैच 50-50 ओवर का होता है और लगभग 8 घंटे तक चलता है। जब इतना लंबा मैच टाई होता है, तो खेल की भावना के अनुसार इसे टाई ही माना जाता है और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता है। हालांकि, कुछ विशेष स्थितियों में वनडे में भी सुपर ओवर होता है। आईसीसी के नियमों के अनुसार, द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सुपर ओवर की अनुमति नहीं है। अगर ऐसे मैच में स्कोर बराबर होता है, तो इसे टाई घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वनडे विश्व कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंटों के नॉकआउट मैचों में सुपर ओवर का प्रावधान है। इसका उद्देश्य विजेता का निर्धारण करना है ताकि टूर्नामेंट आगे बढ़ सके। वनडे वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में प्रत्येक टीम को 6 गेंदें खेलने का मौका मिलता है। बल्लेबाजी करने वाली टीम तीन बल्लेबाज चुनती है, और गेंदबाजी करने वाली टीम एक गेंदबाज को चुनती है जो पूरे 6 ओवर डालता है। यदि पहली टीम एक निश्चित रन बनाती है, तो दूसरी टीम को उससे एक रन अधिक बनाने होते हैं। अगर किसी टीम के दो विकेट गिर जाते हैं, तो वह ऑलआउट मानी जाती है और उसकी पारी समाप्त हो जाती है। सुपर ओवर तब तक जारी रहता है जब तक एक विजेता नहीं मिल जाता। कई बार एक से अधिक सुपर ओवर भी हुए हैं, जैसे कि 2020 टी20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच। इसलिए, वनडे में सुपर ओवर केवल आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मैचों में ही होता है, जबकि टी20 में यह आम बात है। यह नियम क्रिकेट को रोमांचक बनाने और मैच का परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। कुल मिलाकर, सुपर ओवर क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, चाहे वह टी20 हो या वनडे के कुछ चुनिंदा मैच। यह खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए उत्साह बढ़ाता है





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