वनप्लस ने 4 जून से कम्युनिटी सेल शुरू की है, जो 10 जून तक चलेगी। सेल में वनप्लस स्मार्टफोन्स के अलावा अन्य गैजेट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वनप्लस 13 पर 17 हजार रुपये तक छूट मिल रही है। सेल में नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी है।

वनप्लस सेल में 17 हजार तक डिस्काउंट, रियलमी स्मार्टवॉच की पहली सेल और 599 रुपये में ईयरबड्स लॉन्च। वनप्लस ने 4 जून से कम्युनिटी सेल शुरू की है, जो 10 जून तक चलेगी। सेल में वनप्लस स्मार्टफोन्स के अलावा अन्य गैजेट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वनप्लस 13 पर 17 हजार रुपये तक छूट मिल रही है। सेल में नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी है। वहीं, रियलमी 5 जून से realme Watch S5 की बिक्री शुरू करेगी। हाइटेक फीचर्स से लैस इस वॉच की कीमत 7499 रुपये है। वहीं, देसी ब्रैंड U&i ने 599 रुपये में ईयरबड्स समेत कई अन्य गैजेट्स लॉन्च किए हैं। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर कई आकर्षक डील्स लेकर आई है। कम्युनिटी सेल 4 जून से 10 जून 2026 तक चलेगी। वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और सिलेक्टेड ऑफलाइन चैनलों पर जाकर लोग डिस्काउंट ले पाएंगे। कंपनी ने अपने गैजेट्स के प्राइस कम किए हैं। साथ ही इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। realme Watch S5 की पहली सेल शुक्रवार 5 जून को होगी। वॉच को दो कलर्स- Sand White और Rock Grey में लिया जा सकेगा। दोपहर 12PM से शुरू होकर सेल 7 जून तक चलेगी। वॉच की कीमत 7,499 रुपये है। यह Flipkart, realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

वनप्लस सेल में 17 हजार तक डिस्काउंट, रियलमी स्मार्टवॉच की पहली सेल और 599 रुपये में ईयरबड्स लॉन्च। वनप्लस ने 4 जून से कम्युनिटी सेल शुरू की है, जो 10 जून तक चलेगी। सेल में वनप्लस स्मार्टफोन्स के अलावा अन्य गैजेट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वनप्लस 13 पर 17 हजार रुपये तक छूट मिल रही है। सेल में नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी है। वहीं, रियलमी 5 जून से realme Watch S5 की बिक्री शुरू करेगी। हाइटेक फीचर्स से लैस इस वॉच की कीमत 7499 रुपये है। वहीं, देसी ब्रैंड U&i ने 599 रुपये में ईयरबड्स समेत कई अन्य गैजेट्स लॉन्च किए हैं। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर कई आकर्षक डील्स लेकर आई है। कम्युनिटी सेल 4 जून से 10 जून 2026 तक चलेगी। वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और सिलेक्टेड ऑफलाइन चैनलों पर जाकर लोग डिस्काउंट ले पाएंगे। कंपनी ने अपने गैजेट्स के प्राइस कम किए हैं। साथ ही इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। realme Watch S5 की पहली सेल शुक्रवार 5 जून को होगी। वॉच को दो कलर्स- Sand White और Rock Grey में लिया जा सकेगा। दोपहर 12PM से शुरू होकर सेल 7 जून तक चलेगी। वॉच की कीमत 7,499 रुपये है। यह Flipkart, realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

वनप्लस रियलमी स्मार्टवॉच ईयरबड्स कम्युनिटी सेल

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 17 आतंकियों का किया एनकाउंटर | Pakistan Army Eliminated 17 TerroristsEncounter Of Terrorists: पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 17 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया।

Read more »

बस्ती पुलिस भर्ती परीक्षा: 17 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नकलविहीन परीक्षा का लक्ष्य - basti police recruitment exam strict security at 17 centersबस्ती जिले में 8 जून से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। 17 केंद्रों पर 36,288 अभ्यर्थी दो पालियों में परीक्षा देंगे, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा और नकलविहीन आयोजन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Read more »

पंजाब में 65 लाख परिवारों को बड़ी राहत, CM सेहत योजना में शामिल हुए 17 नए इलाज; अकेले रहने वालों को भी फायदा - mukhyamantri sehat yojana expands 17 new procedures singles coveredमुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी कैशलेस इलाज मिलेगा। निजी अस्पतालों में 17 नई मेडिकल प्रक्रियाओं को मंजूरी मिली है, जिससे मरीजों को घर के नजदीक बेहतर और समय पर उपचार मिल पाएगा।

Read more »

भारत में आज मानसून दस्तक देगा, 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश की चेतावनीइंडिया मेटरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और तूफानी आंधी की संभावना के कारण अलर्ट जारी किए हैं। केरल में ऑरेंज अलर्ट है जबकि दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहावना रहेगा। बिहार में भीषण लू की आशंका है।

Read more »

उत्तर भारत में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, 17 राज्यों को प्रभावित हो सकता हैमौसम विभाग ने उत्तर भारत के 17 राज्यों में तेज आंधी और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-NCR में हल्की बारिश और आंधी की उम्मीद है, जबकि केरल में मानसून का दस्तक देने की संभावना बनी हुई है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।

Read more »

Kota: 17 साल के स्टूडेंट ने की आत्महत्या, JEE की तैयारी करने 4 महीने पहले ही UP से आया था कोटा | Up Residence 17 Year Jee Student Arya Ojha Died In KotaStudent Dies In Kota: कोटा में JEE की तैयारी कर रहे एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। छात्र फरवरी माह में ही UP से कोटा आया था और जेईई की तैयारी कर रहा था।

Read more »