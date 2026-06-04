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वनप्लस सेल में 17 हजार तक डिस्काउंट, रियलमी स्मार्टवॉच की पहली सेल और 599 रुपये में ईयरबड्स लॉन्च

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वनप्लस सेल में 17 हजार तक डिस्काउंट, रियलमी स्मार्टवॉच की पहली सेल और 599 रुपये में ईयरबड्स लॉन्च
वनप्लसरियलमीस्मार्टवॉच
📆04-06-2026 13:19:00
📰NBT Hindi News
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वनप्लस ने 4 जून से कम्युनिटी सेल शुरू की है, जो 10 जून तक चलेगी। सेल में वनप्लस स्मार्टफोन्स के अलावा अन्य गैजेट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वनप्लस 13 पर 17 हजार रुपये तक छूट मिल रही है। सेल में नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी है।

वनप्लस सेल में 17 हजार तक डिस्काउंट, रियलमी स्मार्टवॉच की पहली सेल और 599 रुपये में ईयरबड्स लॉन्च। वनप्लस ने 4 जून से कम्युनिटी सेल शुरू की है, जो 10 जून तक चलेगी। सेल में वनप्लस स्मार्टफोन्स के अलावा अन्य गैजेट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वनप्लस 13 पर 17 हजार रुपये तक छूट मिल रही है। सेल में नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी है। वहीं, रियलमी 5 जून से realme Watch S5 की बिक्री शुरू करेगी। हाइटेक फीचर्स से लैस इस वॉच की कीमत 7499 रुपये है। वहीं, देसी ब्रैंड U&i ने 599 रुपये में ईयरबड्स समेत कई अन्य गैजेट्स लॉन्च किए हैं। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर कई आकर्षक डील्स लेकर आई है। कम्युनिटी सेल 4 जून से 10 जून 2026 तक चलेगी। वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और सिलेक्टेड ऑफलाइन चैनलों पर जाकर लोग डिस्काउंट ले पाएंगे। कंपनी ने अपने गैजेट्स के प्राइस कम किए हैं। साथ ही इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। realme Watch S5 की पहली सेल शुक्रवार 5 जून को होगी। वॉच को दो कलर्स- Sand White और Rock Grey में लिया जा सकेगा। दोपहर 12PM से शुरू होकर सेल 7 जून तक चलेगी। वॉच की कीमत 7,499 रुपये है। यह Flipkart, realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

वनप्लस सेल में 17 हजार तक डिस्काउंट, रियलमी स्मार्टवॉच की पहली सेल और 599 रुपये में ईयरबड्स लॉन्च। वनप्लस ने 4 जून से कम्युनिटी सेल शुरू की है, जो 10 जून तक चलेगी। सेल में वनप्लस स्मार्टफोन्स के अलावा अन्य गैजेट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वनप्लस 13 पर 17 हजार रुपये तक छूट मिल रही है। सेल में नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी है। वहीं, रियलमी 5 जून से realme Watch S5 की बिक्री शुरू करेगी। हाइटेक फीचर्स से लैस इस वॉच की कीमत 7499 रुपये है। वहीं, देसी ब्रैंड U&i ने 599 रुपये में ईयरबड्स समेत कई अन्य गैजेट्स लॉन्च किए हैं। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर कई आकर्षक डील्स लेकर आई है। कम्युनिटी सेल 4 जून से 10 जून 2026 तक चलेगी। वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और सिलेक्टेड ऑफलाइन चैनलों पर जाकर लोग डिस्काउंट ले पाएंगे। कंपनी ने अपने गैजेट्स के प्राइस कम किए हैं। साथ ही इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। realme Watch S5 की पहली सेल शुक्रवार 5 जून को होगी। वॉच को दो कलर्स- Sand White और Rock Grey में लिया जा सकेगा। दोपहर 12PM से शुरू होकर सेल 7 जून तक चलेगी। वॉच की कीमत 7,499 रुपये है। यह Flipkart, realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी

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वनप्लस रियलमी स्मार्टवॉच ईयरबड्स कम्युनिटी सेल

 

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