वनप्लस नॉर्ड 6 की कीमत में 6,000 रुपये तक का इजाफा, जानें नई कीमत और स्पेसिफिकेशन

वनप्लस ने भारत में अपने नॉर्ड 6 स्मार्टफोन की कीमत में 6,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। फोन में 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8एस जेन 4 चिपसेट, 50MP कैमरा और 9000mAh बैटरी जैसे फीचर्स हैं।

वनप्लस ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन वनप्लस नॉर्ड 6 की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। यह हैंडसेट अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ था और अब इसकी कीमत में 6,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। शुरुआती कीमत 38,999 रुपये थी जो अब बढ़कर 42,999 रुपये हो गई है। टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये से बढ़कर 47,999 रुपये हो गई है। यह नई कीमतें वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही लिस्ट हो चुकी हैं। इस फोन में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखते हैं। इसका डिस्प्ले 6.

78 इंच का AMOLED पैनल है जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें 93.5 प्रतिशत स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और क्रिस्टल गार्ड प्रोटेक्शन मिलती है। पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स तक जाती है जो धूप में भी शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8एस जेन 4 चिपसेट का उपयोग किया गया है। यह चिपसेट परफॉरमेंस और बैटरी बैलेंस के लिए जाना जाता है। रैम और स्टोरेज के दो विकल्प मिलते हैं: 8GB+256GB और 12GB+256GB। माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। कैमरा सेक्शन में वनप्लस नॉर्ड 6 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT600 CMOS है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा (OmniVision OV08F) भी मौजूद है। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये कैमरे फ्लैगशिप लेवल की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सक्षम हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 9000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है। यह 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जो फोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देती है। साथ ही इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर है जिससे आप दूसरे डिवाइसेज को चार्ज कर सकते हैं। फोन का वजन 217 ग्राम है जो इतनी बड़ी बैटरी के लिए काफी अच्छा है। कुल मिलाकर यह फोन अपने प्राइस सेगमेंट में बेहतरीन विकल्प है लेकिन बढ़ी हुई कीमत कुछ यूजर्स को निराश कर सकती है। फिर भी अगर आप शानदार डिस्प्ले, दमदार परफॉरमेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं तो यह फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वनप्लस ने पहले भी अपने फोन की कीमतों में बदलाव किए हैं लेकिन इस बार बढ़ोतरी काफी हैरान करने वाली है। टेक्नोलॉजी के शौकीनों के लिए यह खबर जानना जरूरी है क्योंकि इससे उनकी खरीदारी का फैसला प्रभावित हो सकता है





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