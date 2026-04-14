वरुण धवन और डेविड धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' का टीजर रिलीज, रिलीज डेट में बदलाव

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े अभिनीत फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में AI का इस्तेमाल किया गया है, और रिलीज की तारीख को बदला गया है। टीजर में दो बच्चों की बातचीत है, और यह फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज होगी।

वरुण धवन और डेविड धवन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ' है जवानी तो इश्क होना है ' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। इस फिल्म में वरुण धवन , मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं, और यह फिल्म AI तकनीक के एक दिलचस्प उपयोग को दर्शाती है। टीजर में दो छोटे बच्चों के बीच की बातचीत दिखाई गई है, जो इस बात का पता लगाते हैं कि उनकी मां अलग-अलग हैं, लेकिन उनके पिता एक ही हैं। 1 मिनट 7 सेकंड के मजेदार वीडियो में वरुण धवन की फिल्म की झलकियां दिखाई गई हैं, जिसमें शरारत, मस्ती, धोखा, रोमांस और संगीत का मिश्रण है। टीजर को देखकर प्रशंसक फिल्म की कहानी और मनोरंजन के स्तर के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, और फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है, और इस फिल्म में भी वही मनोरंजन का तड़का लगाने की उम्मीद है जिसके लिए वे जाने जाते हैं।

टीजर की शुरुआत दो बच्चों से होती है जो आपस में बातें करते दिख रहे हैं। वे अपनी-अपनी माताओं के नाम बताते हैं और जब पिता के नाम की बात आती है, तो दोनों समान नाम बताते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनका जन्मदिन एक ही है, जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके पिता एक ही हैं। इसके बाद, वरुण धवन की पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ मस्ती और रोमांस की झलकियां दिखाई जाती हैं, जिससे फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म में AI का उपयोग एक अनूठे पहलू को जोड़ता है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। फैंस ने टीजर को खूब पसंद किया है और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने डेविड धवन की वापसी को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा है, और वरुण, मृणाल और पूजा की केमिस्ट्री की भी सराहना की है। फिल्म में मौनी रॉय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, जिससे फिल्म की स्टार कास्ट और भी मजबूत हो गई है।

'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले यह फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 'मैं तेरा हीरो' और 'जुड़वा 2' की सफलता के बाद वरुण और डेविड की तीसरी फिल्म है, जिससे प्रशंसकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े और मौनी रॉय जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों का होना इसे और भी खास बनाता है। फैंस फिल्म में गोविंदा और अक्षय कुमार के समय की फिल्मों की यादें ताजा होने की उम्मीद कर रहे हैं, और डेविड धवन की शैली के मनोरंजन का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं। टीजर में दिखाई गई झलकियां फिल्म के प्रति उत्साह को और बढ़ाती हैं, और दर्शक फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे वरुण धवन और डेविड धवन की जोड़ी की एक और मनोरंजक कहानी का आनंद ले सकें। फिल्म के संगीत और संवाद भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं, जिससे यह एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बनने की उम्मीद है





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