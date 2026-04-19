वरुण चक्रवर्ती की शानदार वापसी: राजस्थान के खिलाफ झटके 3 विकेट, केकेआर को मिली बड़ी राहत

कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14 रन देकर 3 विकेट झटके। इस प्रदर्शन से टीम को बड़ी राहत मिली है।

कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आखिरकार अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है। लंबे समय से फॉर्म से जूझ रहे वरुण ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। हाल के दिनों में, विशेष रूप से टी20 विश्व कप 2026 में, वरुण की गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए आसान साबित हुई थी। उस टूर्नामेंट में, वह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शुमार थे, लेकिन उनकी इकॉनमी रेट चिंता का विषय बनी

हुई थी। 9 से ज्यादा की इकॉनमी रेट के साथ, टॉप-10 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनकी इकॉनमी सबसे खराब थी। आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में भी वरुण का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। पहले तीन मैचों में उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ था, जिससे टीम प्रबंधन और प्रशंसकों की चिंताएं बढ़ गई थीं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में, वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने मैच के अपने पहले ओवर में ही राजस्थान के सेट हो चुके बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। वैभव अर्धशतक बनाने की ओर अग्रसर थे और उन्होंने 28 गेंदों पर 46 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेली थी। वरुण यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने दूसरे ओवर में ध्रुव जुरेल को भी चलता किया। जुरेल 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर स्टंप आउट हुए। यह विकेट वरुण के लिए और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उनकी लय की वापसी का संकेत दे रहा था। इन दो शुरुआती विकेटों ने राजस्थान रॉयल्स पर दबाव बना दिया था और केकेआर को मैच में मजबूती प्रदान की थी। अपने पहले दो ओवरों में, जिसमें उन्होंने मात्र 4 रन खर्च किए, वरुण चक्रवर्ती ने दो महत्वपूर्ण विकेट झटके। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी केकेआर को सख्त जरूरत थी। तीसरे ओवर में, राजस्थान के बल्लेबाजों, विशेषकर शिमरोन हेटमायर और रियान पराग ने, सतर्कता बरतते हुए 5 सिंगल रन लिए, जिससे वरुण पर थोड़ी और जिम्मेदारी आ गई। लेकिन वरुण ने हार नहीं मानी और अपने स्पेल के अंतिम ओवर में रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान, जो राजस्थान के कप्तान भी थे, ने 14 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। इस तरह, वरुण चक्रवर्ती ने अपने चार ओवरों के कोटे में सिर्फ 14 रन देकर तीन बहुमूल्य विकेट हासिल किए। यह प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत वापसी का प्रतीक है, बल्कि इसने कोलकाता नाइट राइडर्स को इस महत्वपूर्ण मैच में एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। वरुण का यह कमबैक टीम के लिए एक बड़ी राहत है और उम्मीद है कि वह आगे भी इसी प्रदर्शन को जारी रखेंगे





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

वरुण चक्रवर्ती आईपीएल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ரூ.5,000 உரிமைத் தொகை முதல் ரூ.8,000 ஓய்வூதியம் வரை: தமிழக அரசின் 14 மெகா அப்டேட்டுகள்TN Govt Schemes 2026 : தமிழக மக்கள் மிஸ் செய்யக்கூடாத 14 நலத்திட்ட அறிவிப்புகள் குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Read more »

Bihar Inter Exam 2026: 12वीं की परीक्षा हुई संपन्न, 71 परीक्षार्थी निष्कासित 14 फर्जी पकड़े गएबिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 संपन्न हो गई। 2 से 13 फरवरी तक चली परीक्षा में 13.

Read more »

Aaj Ka Panchang: ये है 14 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शनि प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तकAaj Ka Panchang 14 February 2026: 14 फरवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. शनिवार

Read more »

Kharmas 2026: इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा खरमास, बरतें विशेष सावधानीखरमास 14 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है। इस अवधि में शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन आदि नहीं किए जाते।

Read more »

Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति के दिन करें देवी गंगा की उपासना, पितरों को मिलेगी तृप्तिमेष संक्रांति Mesh Sankranti 2026 का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह 14 अप्रैल को मनाई जाएगी।

Read more »

Ambedkar Jayanti Quotes 2026: ‘खुद को शिक्षित करो…’ बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के 10 विचार, जो बदल देंगे सोचQuotes on Ambedkar Jayanti 2026 in Hindi: 14 अप्रैल को डॉ.

Read more »