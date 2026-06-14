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वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026: किन लोगों को नहीं करना चाहिए ब्लड डोनेट

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वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026: किन लोगों को नहीं करना चाहिए ब्लड डोनेट
वर्ल्ड ब्लड डोनर डेरक्तदानरक्तदान नहीं कर सकते
📆14-06-2026 03:38:00
📰NBT Hindi News
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14 जून 2026 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। यह लेख रक्तदान के लिए किन-किन लोगों को अनुचित माना जाता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी देता है। WHO के अनुसार भारत में सालाना 14.6 मिलियन ब्लड की जरूरत पड़ती है। सर्दी-जुकाम, टैटू, प्रेग्नेंसी, HIV, हेपेटाइटिस और कुछ कैंसर से पीड़ित लोग रक्तदान से बचने की सलाह दी जाती है।

वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून 2026 को मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सर्दी-जुकाम या बुखार, टैटू या पियर्सिंग, प्रेग्नेंसी या अन्य कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। HIV , AIDS, हेमोफिलिया, हेपेटाइटिस बी या सी और कुछ विशेष कैंसर के रोगी रक्तदान से दूर रहने की सलाह दी जाती है। WHO के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 14.

6 मिलियन ब्लड की आवश्यकता होती है। यह आंकड़ा 2024-2025 तक पूरा होने के बावजूद देखा गया है, जो लोगों में रक्तदान जागरूकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी के जीवन को नई उम्मीद देना है। सर्दी-जुकाम या बुखार होने पर रक्तदान नहीं करना चाहिए। लक्षण दूर होने के बाद कम से कम 3 दिनों के बाद ही रक्तदान किया जा सकता है। शरीर पर टैटू या स्किन पियर्सिंग की स्थिति में पियर्सिंग या टैटू करवाने के बाद 3 महीने तक रक्तदान से परहेज करना चाहिए। पियर्सिंग पार्लर मेडिकल लाइसेंस प्राप्त नहीं होते, इसलिए इस अवधि के बाद ही डोनेशन सुरु करना उचित है। प्रेग्नेंसी, मिसकैरियज या Abortion की स्थिति में महिलाओं को 6 सप्ताह (डेढ़ महीना) तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। इस दौरान शरीर में रक्त हानि और आयरन की कमी का खतरा बना रहता है। सैद्धांतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण संक्रमण जैसे HIV, AIDS, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी หรือ STDs से ग्रस्त व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते। कुछ विशेष कैंसर रोगों में भी रक्तदान से बच सलाह दी जाती है क्योंकि रक्त में संक्रमण पदार्थ हो सकते हैं, जो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। रक्तदान करने से पहले एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बहुत जरूरी है। आपकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर कम से कम 12.0 g/dl और पुरुषों में 13.0 g/dl होना चाहिए। डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य जांच के बाद ही रक्तदान की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यदि आप इन मानकों के अनुरूप हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं और अमेरिकन रेड क्रॉस की रिसर्च के अनुसार हर तीन महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के बाद अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना जारी रखें। यदि रक्तदान के बाद किसी भी तरह की असुई महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रक्तदान एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाए बिना दूसरों की जान बचा सकता है। हमारी टीम हेल्थ और वेलनेस पर निरंतर अनुसंधान करती है और भरोसेमंद स्रोतों से सामग्री तैयार करती है। हर आलेख अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा किया जाता है, जिससे आपको सटीक, विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी मिल सके। ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी हिंदी में सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद म Aur मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाती है

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