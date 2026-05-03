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वर्ल्ड लाफ्टर डे पर अक्षय कुमार का खास तोहफा, वायरल हुआ कॉमेडी सीन्स का वीडियो

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वर्ल्ड लाफ्टर डे पर अक्षय कुमार का खास तोहफा, वायरल हुआ कॉमेडी सीन्स का वीडियो
Akshay KumarComedyWorld Laughter Day
📆03-05-2026 10:42:00
📰Dainik Jagran
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अक्षय कुमार ने वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर अपने आइकॉनिक कॉमेडी सीन्स का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों के मजेदार दृश्य शामिल हैं। ट्विंकल खन्ना ने भी इस पर मजेदार कमेंट किया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्षय कुमार कॉमेडी के बादशाह हैं। उन्होंने कई ऐसी कॉमेडी फिल्में दी हैं जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं और आइकॉनिक मानी जाती हैं। चाहे वो 'हेरा फेरी' में राजू का किरदार हो, या 'गरम मसाला' में मैक का, अक्षय कुमार ने हर भूमिका को यादगार बना दिया है। 2000 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्में कीं, जिनके डायलॉग्स और दृश्य आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। हाल ही में, अक्षय कुमार ने अपने सबसे यादगार डायलॉग्स और दृश्यों से भरपूर एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है, जो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर छा गया। अक्षय कुमार के बेहतरीन कॉमेडी दृश्यों का यह संकलन आज वर्ल्ड लाफ्टर डे के अवसर पर जारी किया गया है। इस खास मौके पर अक्षय कुमार ने अपने सबसे मजेदार पलों से भरा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। यह 1 मिनट 11 सेकंड का वीडियो उनकी कई लोकप्रिय फिल्मों जैसे 'मुझसे शादी करोगी?

', 'गरम मसाला', 'हेरा फेरी', 'भागम भाग', 'सिंह इज किंग', 'भूल भुलैया', 'वेलकम' और 'हाउसफुल' के कॉमेडी सीन्स से भरा हुआ है। वीडियो में अक्षय कुमार की हास्यपूर्ण प्रतिभा को देखकर दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। यह वीडियो न केवल उनके प्रशंसकों को खुश कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है। अक्षय कुमार की फिल्मों ने हमेशा दर्शकों को हंसाया है और उनके इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से हंसी की लहर दौड़ गई है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, 'किसी ने बताया कि वर्ल्ड लाफ्टर डे है, तो सोचा हो जाए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।' इस पोस्ट पर अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने एक मजेदार कमेंट किया। उन्होंने लिखा, 'तुम खूब हंसो और लोगों को भी हंसाओ, लेकिन सीधे बैंक तक पहुंचते हुए और फिर चेक-बुक मुझे थमा देना।' ट्विंकल खन्ना का यह कमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी हमेशा से ही लोगों को पसंद आती रही है और उनके बीच की यह मजेदार बातचीत उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रही है। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अक्षय कुमार द्वारा साझा किए गए इस वीडियो को कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। पांच घंटे के भीतर वीडियो पर 1.4 मिलियन से अधिक लाइक्स आ चुके हैं और लगभग 12 मिलियन लोगों ने इसे देखा है। अक्षय के मजेदार दृश्यों का यह वीडियो देखकर फैंस के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। यह वीडियो निश्चित रूप से वर्ल्ड लाफ्टर डे को और भी खास बना रहा है। अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग और उनकी फिल्मों का चयन उन्हें बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कॉमेडी एक्टर्स में से एक बनाता है। उनके इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह कॉमेडी के असली किंग हैं

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