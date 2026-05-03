वर्ल्ड लाफ्टर डे: अर्चना पूरन सिंह की दर्द भरी हंसी की कहानी

वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर अर्चना पूरन सिंह ने अपने जीवन के दो ऐसे दर्दनाक किस्से साझा किए जब उन्हें निजी दुख को भुलाकर कैमरे के सामने हंसना पड़ा।
आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है और अर्चना पूरन सिंह का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
जब भी किसी सेलिब्रिटी की ज़ोरदार हंसी या लाफ्टर की बात होती है, तो सबसे पहले ज़हन में अर्चना पूरन सिंह का नाम ही आता है। अर्चना के लिए तो यह तक कहा जाता है कि वह हंस-हंसकर करोड़ों रुपये कमा रही हैं, जबकि वह दशकों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। बेशक, अर्चना भी हंसी को सेहत के लिए बहुत अच्छा मानती हैं, लेकिन इसी हंसी और लाफ्टर के चक्कर में एक्ट्रेस को कई बार ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ा, जिन्हें याद करके सिहर उठती हैं। एक बार जहां सासू मां की मौत पर भी उन्हें शूट पर जाकर ज़ोर-ज़ोर से हंसना पड़ा, वहीं एक बार बीमार बेटे को छोड़कर शूट पर जाकर हंसना पड़ा था। अर्चना पूरन सिंह ने वर्ल्ड लाफ्टर डे पर अपने जीवन के दो ऐसे ही दर्दनाक किस्से सुनाए। उन लोगों के लिए, जो मानते हैं कि अर्चना सिर्फ कुर्सी पर बैठकर ठहाके लगाने के पैसे लेती हैं, उन्हें उन दो घटनाओं के बारे में जान लेना चाहिए, जब एक्ट्रेस को अपना रोना छोड़कर हंसना पड़ा, जबकि घर में मातम का माहौल था और सामने सासू मां की लाश थी। बहुत से लोगों को नहीं पता कि उस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा होता है, जब न चाहते हुए भी बाहरी दुनिया के लिए आपको हंसना पड़ता है। यह तब की बात है, जब अर्चना 'कॉमेडी सर्कस' में काम कर रही थीं। सेट पर उन्हें उनकी सासू मां के निधन की खबर मिली। शूटिंग शुरू होने वाली थी और उन्होंने तुरंत जाने की बात कही। लेकिन टीम ने उनसे कहा कि पहले अपने रिएक्शंस दे दें। अर्चना बताती हैं कि उन्हें वहां बैठकर हर तरह से हंसना था - पहले हल्की हंसी, फिर मीडियम हंसी, और फिर ज़ोर-ज़ोर से हंसने के रिएक्शन देने पड़े। वह सोच रही थीं कि यह कितना अजीब है, एक तरफ घर में दुख का माहौल है और दूसरी तरफ उन्हें कैमरे के सामने हंसना पड़ रहा है। यह घटना फिल्म इंडस्ट्री की मांगों की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। अर्चना ने एक और घटना का ज़िक्र किया, जब उनका छोटा बेटा बीमार था और चाहता था कि एक्ट्रेस उसके साथ रहे। लेकिन उन्हें शूट पर जाकर हंसी वाले शॉट देने पड़े। उन्होंने बताया कि बेटे ने उनसे कहा, 'मम्मा, मत जाओ।' लेकिन उन्हें जाना पड़ा और पूरे दिन शूटिंग करनी पड़ी। वह पल हमेशा के लिए उनके दिल में बस गया। उन्हें उस समय बहुत गिल्ट और सदमा लगा था। अर्चना कहती हैं कि हंसना उनका बचने का तरीका नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। वह खुद को सीरियसली नहीं लेतीं और लगभग हर चीज में एक मज़ेदार पहलू ढूंढती हैं। यही वजह है कि वह जिंदगी को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हैं। फिलहाल, अर्चना पूरन सिंह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पांचवें सीजन में नज़र आ रही हैं, जो 2 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ है। इस शो में भी उनकी हंसी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी जज की कुर्सी पर हैं। अर्चना पूरन सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि हंसी एक शक्तिशाली औषधि है, लेकिन इसके पीछे भी दर्द और संघर्ष हो सकते हैं। एक कलाकार के रूप में, उन्हें अपनी निजी भावनाओं को अलग रखकर पेशेवर ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण काम है। वर्ल्ड लाफ्टर डे पर, अर्चना पूरन सिंह की कहानी हमें हंसी के महत्व और एक कलाकार के जीवन की कठिनाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहना और हंसते रहना ज़रूरी है। अर्चना पूरन सिंह ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी हंसी को बरकरार रखा है। उनकी हंसी न केवल लोगों को हंसाती है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करती है
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