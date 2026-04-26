वाइट हाउस डिनर के दौरान फायरिंग, ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले गए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के मौजूद रहने के दौरान वाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग की घटना के बाद सीक्रेट सर्विस ने तत्काल राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है।

वॉशिंगटन: शनिवार रात को वाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस घटना के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मंच पर मौजूद थे। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस ने तत्काल राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, डिनर के दौरान जब गोली चलने की आवाज सुनी गई, तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत मंच से हटा दिया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप की कैबिनेट के सदस्यों को भी तत्काल बाहर निकाल दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, वॉइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान जब राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने चिल्लाकर कहा- गोली चली है। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें लोग भागते नजर आ रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर हैं ट्रंप पूल रिपोर्ट के अनुसार, एजेंट्स को रेडियो पर कहते सुना गया कि शूटर को पकड़ लिया गया है। बाद में ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट में इसकी पुष्टि की। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप एक सुरक्षित स्थान पर हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि उनका इरादा डिनर में वापस लौटने का है। इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा की जा रही है और यह घटना अमेरिकी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस घटना के बाद वॉइट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को एक गंभीर मामला बताया और कहा कि ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस ने एक बयान जारी कर कहा कि यह घटना एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी और वह अब सुरक्षित स्थान पर है। इस घटना के बाद अमेरिकी जनता में भी चिंता बढ़ गई है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस घटना के बाद कई राजनीतिक नेता और मीडिया व्यक्तियों ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इसे एक सुरक्षा खामी बताया है, जबकि अन्य ने इसे एक गंभीर चिंता का विषय बताया है। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा करने का फैसला किया है और यह उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर उपायों को लागू किया जाएगा.

वॉशिंगटन: शनिवार रात को वाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस घटना के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मंच पर मौजूद थे। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस ने तत्काल राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, डिनर के दौरान जब गोली चलने की आवाज सुनी गई, तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत मंच से हटा दिया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप की कैबिनेट के सदस्यों को भी तत्काल बाहर निकाल दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, वॉइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान जब राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने चिल्लाकर कहा- गोली चली है। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें लोग भागते नजर आ रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर हैं ट्रंप पूल रिपोर्ट के अनुसार, एजेंट्स को रेडियो पर कहते सुना गया कि शूटर को पकड़ लिया गया है। बाद में ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट में इसकी पुष्टि की। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप एक सुरक्षित स्थान पर हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि उनका इरादा डिनर में वापस लौटने का है। इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा की जा रही है और यह घटना अमेरिकी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस घटना के बाद वॉइट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को एक गंभीर मामला बताया और कहा कि ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस ने एक बयान जारी कर कहा कि यह घटना एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी और वह अब सुरक्षित स्थान पर है। इस घटना के बाद अमेरिकी जनता में भी चिंता बढ़ गई है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस घटना के बाद कई राजनीतिक नेता और मीडिया व्यक्तियों ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इसे एक सुरक्षा खामी बताया है, जबकि अन्य ने इसे एक गंभीर चिंता का विषय बताया है। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा करने का फैसला किया है और यह उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर उपायों को लागू किया जाएगा





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