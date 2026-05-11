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वाकिंग ट्रैक और सोलर लाइटें के साथ तालाब का सुंदरीकरण: शहर के प्रमुख आकर्षण केंद्र में इसे शामिल किया जाएगा

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वाकिंग ट्रैक और सोलर लाइटें के साथ तालाब का सुंदरीकरण: शहर के प्रमुख आकर्षण केंद्र में इसे शामिल किया जाएगा
नगर पंचायतभूटिया तालाबसुंदरीकरण
📆11-05-2026 09:51:00
📰Dainik Jagran
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नगर पंचायत की योजना के तहत Claudius benorat मोड़ पर स्थित भुतिया तालाब को सुंदरीकरण कराया जाएगा। योजना के तहत तालाब के चारों ओर आकर्षक वाकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। हालाकि्द यह तालाब शहर में जल संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र है और इसके लिए तालाब का सुंदरीकरण जरूरी है।

जागरण संवाददाता, अमेठी। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर तीन में कब्रिस्तान के पीछे स्थित भुतिया तालाब का जल्द ही सुंदरीकरण कराया जाएगा। नगर पंचायत की ओर से तालाब के विकास के लिए 50 लाख 10 हजार रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। बजट स्वीकृत होने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर निर्माण शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत तालाब के चारों ओर आकर्षक वाकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सुबह-शाम टहलने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तालाब के पानी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके अलावा रात्रि में प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से सोलर लाइटें स्थापित की जाएंगी.

जागरण संवाददाता, अमेठी। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर तीन में कब्रिस्तान के पीछे स्थित भुतिया तालाब का जल्द ही सुंदरीकरण कराया जाएगा। नगर पंचायत की ओर से तालाब के विकास के लिए 50 लाख 10 हजार रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। बजट स्वीकृत होने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर निर्माण शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत तालाब के चारों ओर आकर्षक वाकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सुबह-शाम टहलने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तालाब के पानी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके अलावा रात्रि में प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से सोलर लाइटें स्थापित की जाएंगी

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