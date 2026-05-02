वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी वृद्धि: रेस्टोरेंट और ढाबों पर संकट

भारत में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 933 रुपये की वृद्धि से रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे व्यवसायों में हड़कंप मच गया है। महंगाई बढ़ने और नौकरी छूटने का खतरा मंडरा रहा है।

नई दिल्ली: भारत में वाणिज्यिक एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में शुक्रवार को अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो 933 रुपये तक पहुंच गई है। इस अचानक हुए फैसले ने देश के रेस्टोरेंट , ढाबों, कैटरिंग सेवाओं और क्लाउड किचन जैसे छोटे व्यवसायों में चिंता की लहर दौड़ गई है। दिल्ली में अब एक वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3071.

50 रुपये हो गई है। सरकार के इस कदम से बाजार में दुकानें बंद होने, महंगाई बढ़ने और नौकरी छूटने जैसी आशंकाएं बढ़ गई हैं। भारत का खाद्य उद्योग पहले से ही अमेरिका-इरान तनाव और कच्चे माल की बढ़ती लागत से जूझ रहा था। अब एलपीजी की कीमतों में यह भारी उछाल कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है। विभिन्न उद्योग संगठनों का कहना है कि यह निर्णय न केवल रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि इससे देश में रोजगार के अवसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच, भारत में एलपीजी की खपत में 13% की गिरावट आई है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाली गैस की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे दुकानें बंद हो सकती हैं। बढ़ती महंगाई के कारण लोग बाहर खाना कम कर सकते हैं, जिससे मांग में कमी आएगी। गली-नुक्कड़ के ढाबों और छोटे कैटरर्स के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना मुश्किल होगा, जिसके परिणामस्वरूप कई दुकानें अस्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी और सब्जी विक्रेता, डेयरी उत्पादक और ट्रांसपोर्टरों के काम में भी बाधा आएगी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में वृद्धि से देश में महंगाई का डर बढ़ गया है। होटल और रेस्टोरेंट के मालिक अब खाने की कीमतों में 5 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहे हैं। सड़क किनारे मिलने वाली चाय-कॉफी और स्नैक्स की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। कुछ आउटलेट्स कीमतों को स्थिर रखने के लिए भोजन की मात्रा को कम कर सकते हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यह वृद्धि केवल एक सिलेंडर की कीमत में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा है। दुकानें बंद होने से लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा, जिससे छंटनी बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा और बेरोजगारी की दर में वृद्धि होगी। असंगठित क्षेत्र, जो भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस झटके से सबसे अधिक प्रभावित होगा। उद्योग संगठनों ने सरकार से इस वृद्धि को तुरंत वापस लेने और एलपीजी की कीमतों को स्थिर करने का आग्रह किया है ताकि इस क्षेत्र को 'सांस लेने की जगह' मिल सके। सरकार और गैस कंपनियां अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सिलेंडर के बजाय पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। पीएनजी, सिलेंडर की तुलना में सस्ता, सुरक्षित और सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध रहता है। इसमें भंडारण या रिफिलिंग की कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि, इसमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। बड़े शहरों के बाहर पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा अभी भी अधूरा है। छोटे दुकानदारों के लिए पीएनजी बुनियादी ढांचे में निवेश करना फिलहाल एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ है। इस स्थिति में, सरकार को पीएनजी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और छोटे व्यवसायों को सब्सिडी प्रदान करने पर विचार करना चाहिए ताकि वे आसानी से पीएनजी कनेक्शन प्राप्त कर सकें। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि एक गंभीर मुद्दा है जो देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए





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