वाराणसी में भीषण गर्मी: इस सत्र का सबसे गर्म दिन, तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

वाराणसी में शुक्रवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं जताई है।

वाराणसी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जब अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बीएचयू क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। दोपहर में चल रही हवा की गति थोड़ी कम हुई है, लेकिन तापलहर का प्रवाह बना हुआ है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली पछुआ हवा ने वातावरण को एक भट्टी जैसा बना दिया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक, 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज के बाद वाराणसी प्रदेश में दूसरा और पूरे देश में पांचवां सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, उष्ण लहर का यह क्रम सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। तापलहर के दिन कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, लखनऊ के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ.

अतुल कुमार सिंह ने बताया कि निचले क्षोभ मंडल में आ रही गर्म हवाओं और आंतरिक महाराष्ट्र के आसपास बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव के कारण अगले 2-3 दिनों तक तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है और 27 अप्रैल तक उष्ण लहर (लू) की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, 26 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छिटपुट वर्षा शुरू होने की संभावना है, जो धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगी। इससे तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है और 27 अप्रैल से लू की स्थिति में सुधार हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। गर्मी से बचाव के लिए हल्के रंग के कपड़े पहनें और सिर को ढक कर रखें। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार, 27 अप्रैल की दोपहर या शाम से बंगाल की खाड़ी से पुरवा हवा का थोड़ा प्रभाव महसूस हो सकता है। इससे हवा में नमी बढ़ेगी, जिससे चिलचिलाती धूप में उमस का अहसास होगा। गरज और चमक के साथ बादल भी छा सकते हैं। शुक्रवार को देश के सबसे गर्म शहरों में प्रयागराज 45.2 डिग्री सेल्सियस, अकोला 45 डिग्री सेल्सियस, अमरावती और झारसुगुडा 44.8 डिग्री सेल्सियस, वर्धा 44.4 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी को दी गई 6300 करोड़ रुपये की 160 विकास परियोजनाओं की सौगात के बावजूद, गर्मी ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। गर्मी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और बाजारों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। अस्पतालों में गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रशासन ने गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। लोगों को उम्मीद है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जल्द ही राहत मिलेगी। गर्मी के कारण गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। उन्हें काम करने में कठिनाई हो रही है और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि गर्मी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाए





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