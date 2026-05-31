वाराणसी दालमंडी में वीडीए और पीडब्ल्यूडी ने 13 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, जिसमें भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यह कार्रवाई दालमंडी चौड़करण के तहत निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है।

वाराणसी दालमंडी में 13 मकानों पर वीडीए और पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई , मौके पर पुल‍िस फोर्स तैनात। वीडीए और पीडब्ल्यूडी ने 13 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, जिसमें भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यह कार्रवाई दालमंडी चौड़करण के तहत निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है। वीडीए और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसमें एडीएम सिटी और वीडीए सचिव वेदप्रकाश भी मौजूद थे। इस अभियान के तहत एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान के नेतृत्व में दो थानों की पुलिस बल के साथ-साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध निर्माण ों को हटाना और शहर की अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करना है। वाराणसी में अवैध निर्माण ों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई दालमंडी चौड़करण की कार्रवाई की अहम कड़ी है। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य इसे उनके अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वाराणसी दालमंडी में अवैध निर्माण ों के खिलाफ यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शहर के विकास को सही दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से शहर में अव्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा और विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि विरोध की संभावना को देखते हुए पुलिस बल के साथ ही ड्रोन से भी क्षेत्र में निगरानी की जा रही है.

वाराणसी दालमंडी में 13 मकानों पर वीडीए और पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई, मौके पर पुल‍िस फोर्स तैनात। वीडीए और पीडब्ल्यूडी ने 13 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, जिसमें भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यह कार्रवाई दालमंडी चौड़करण के तहत निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है। वीडीए और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसमें एडीएम सिटी और वीडीए सचिव वेदप्रकाश भी मौजूद थे। इस अभियान के तहत एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान के नेतृत्व में दो थानों की पुलिस बल के साथ-साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध निर्माणों को हटाना और शहर की अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करना है। वाराणसी में अवैध निर्माणों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई दालमंडी चौड़करण की कार्रवाई की अहम कड़ी है। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य इसे उनके अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वाराणसी दालमंडी में अवैध निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शहर के विकास को सही दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से शहर में अव्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा और विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि विरोध की संभावना को देखते हुए पुलिस बल के साथ ही ड्रोन से भी क्षेत्र में निगरानी की जा रही है





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