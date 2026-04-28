वाराणसी में युवा उद्यमी की बर्बर हत्या, पत्नी का रोने से दुखी हो गए लोग

वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में एक युवा उद्यमी मनीष सिंह की बर्बर हत्या के बाद पूरे गांव में दुख का माहौल है। मनीष की पत्नी अंकिता रो-रोकर बेसुध हो गईं और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति की जान नहीं लेनी चाहिए थी। ग्रामीणों ने मनीष को बर्बर तरीके से पीट-पीटकर मार दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गांव में फोर्स और पीएसी तैनात की गई हैं।

वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में एक हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को दुख में डूबा दिया है। रविवार की रात, कारखाने से घर लौट रहे मनीष सिंह (36) को उनके ही गांव के कुछ लोगों ने बर्बर तरीके से पीट-पीटकर मार दिया। मनीष की पत्नी अंकिता इस हत्या से इतने दुखी हैं कि वह रो-रोकर बेसुध हो गईं। उन्होंने डीसीपी नीतू और एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा के सामने कहा कि उन्हें अपने पति की जान नहीं लेनी चाहिए थी। वह उन्हें हाथ-पैर तोड़कर भी रख लेतीं, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे। अब उनका सुहाग उजड़ गया है और छोटे बच्चों के साथ जिंदगी कैसे कटेगी, यह सोचकर वह बेसुध हो गईं। महिला अधिकारियों ने उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिलाया। इस हत्या के पीछे एक अज्ञात कारण है। मनीष की कार से एक महिला बिंदु देवी को धक्का लग गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मनीष को घेर लिया और उन्हें बर्बर तरीके से पीटा। लाठी-डंडे और ईंट से लगातार मारते रहे, जिससे मनीष के सिर से आंखें बाहर आ गईं और हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए। मनीष को पीएचसी बसनी ले गए, लेकिन बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्या के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। डीसीपी गोमती जोन नीतू कात्यायन और एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा ने ग्रामीणों को समझाकर जाम समाप्त कराया। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि आरोपियों और मनीष के बीच ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर पहले से रंजिश थी। मनीष गांव में लोकप्रिय थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों की ओर से भी चुनाव की तैयारियां की जा रही थीं। हालांकि, फूलपुर पुलिस ने चुनावी रंजिश को नकारा है। आरोपियों में आशीष राजभर, मनीष राजभर, नागेंद्र प्रजापति, दीपक राजभर, मनोज प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति, गोविंद राजभर और अन्य अज्ञात शामिल हैं। पुलिस ने दो आरोपियों हरिश्चंद्र और योगेंद्र को गिरफ्तार किया है और 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गांव में फोर्स और पीएसी तैनात की गई हैं। मनीष सिंह घर के पास दोना-पत्तल की फैक्टरी चलाते थे। रात 10 बजे कार से घर लौट रहे थे, जब महिला बिंदु देवी के साथ धक्का लग गया और वह घायल हो गईं। ग्रामीणों ने मनीष को घेर लिया और उन्हें बर्बर तरीके से पीटा। ईंट से सिर कूंच डाला, जिससे उनकी आंखें बाहर आ गईं। हाथ-पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गए। परिजनों को जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे और मरणासन्न अवस्था में मनीष को लेकर पीएचसी बसनी ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बीएचयू रेफर कर दिया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। इस हत्या की सूचना मिलते ही गोमती जोन के एडीसीपी नृपेंद्र कुमार, कार्यवाहक पिंडरा एसीपी अंजनी राय, फूलपुर, बड़ागांव समेत आसपास थानों की फोर्स और पीएसी भी पहुंच गई। फूलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया.

वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में एक हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को दुख में डूबा दिया है। रविवार की रात, कारखाने से घर लौट रहे मनीष सिंह (36) को उनके ही गांव के कुछ लोगों ने बर्बर तरीके से पीट-पीटकर मार दिया। मनीष की पत्नी अंकिता इस हत्या से इतने दुखी हैं कि वह रो-रोकर बेसुध हो गईं। उन्होंने डीसीपी नीतू और एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा के सामने कहा कि उन्हें अपने पति की जान नहीं लेनी चाहिए थी। वह उन्हें हाथ-पैर तोड़कर भी रख लेतीं, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे। अब उनका सुहाग उजड़ गया है और छोटे बच्चों के साथ जिंदगी कैसे कटेगी, यह सोचकर वह बेसुध हो गईं। महिला अधिकारियों ने उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिलाया। इस हत्या के पीछे एक अज्ञात कारण है। मनीष की कार से एक महिला बिंदु देवी को धक्का लग गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मनीष को घेर लिया और उन्हें बर्बर तरीके से पीटा। लाठी-डंडे और ईंट से लगातार मारते रहे, जिससे मनीष के सिर से आंखें बाहर आ गईं और हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए। मनीष को पीएचसी बसनी ले गए, लेकिन बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्या के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। डीसीपी गोमती जोन नीतू कात्यायन और एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा ने ग्रामीणों को समझाकर जाम समाप्त कराया। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि आरोपियों और मनीष के बीच ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर पहले से रंजिश थी। मनीष गांव में लोकप्रिय थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों की ओर से भी चुनाव की तैयारियां की जा रही थीं। हालांकि, फूलपुर पुलिस ने चुनावी रंजिश को नकारा है। आरोपियों में आशीष राजभर, मनीष राजभर, नागेंद्र प्रजापति, दीपक राजभर, मनोज प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति, गोविंद राजभर और अन्य अज्ञात शामिल हैं। पुलिस ने दो आरोपियों हरिश्चंद्र और योगेंद्र को गिरफ्तार किया है और 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गांव में फोर्स और पीएसी तैनात की गई हैं। मनीष सिंह घर के पास दोना-पत्तल की फैक्टरी चलाते थे। रात 10 बजे कार से घर लौट रहे थे, जब महिला बिंदु देवी के साथ धक्का लग गया और वह घायल हो गईं। ग्रामीणों ने मनीष को घेर लिया और उन्हें बर्बर तरीके से पीटा। ईंट से सिर कूंच डाला, जिससे उनकी आंखें बाहर आ गईं। हाथ-पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गए। परिजनों को जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे और मरणासन्न अवस्था में मनीष को लेकर पीएचसी बसनी ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बीएचयू रेफर कर दिया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। इस हत्या की सूचना मिलते ही गोमती जोन के एडीसीपी नृपेंद्र कुमार, कार्यवाहक पिंडरा एसीपी अंजनी राय, फूलपुर, बड़ागांव समेत आसपास थानों की फोर्स और पीएसी भी पहुंच गई। फूलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया





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