वाराणसी में जयशंकर प्रसाद की स्मृतियों को सहेजने की पहल: नागरी प्रचारिणी सभा की मांग

नागरी प्रचारिणी सभा ने वाराणसी प्रशासन से जयशंकर प्रसाद के पुश्तैनी प्रतिष्ठान और उनके जीवन से जुड़े मार्गों के नामकरण तथा प्रतिमा स्थापना की मांग की है ताकि उनकी साहित्यिक विरासत को सुरक्षित रखा जा सके।

वाराणसी की पावन और ऐतिहासिक भूमि सदैव से ही ज्ञान, कला, अध्यात्म और साहित्य का वैश्विक केंद्र रही है। इसी महान नगरी की गलियों में हिंदी साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म और वैचारिक विकास हुआ। हाल ही में नागरी प्रचारिणी सभा ने वाराणसी के जिलाधिकारी को एक विस्तृत और औपचारिक पत्र लिखकर यह पुरजोर मांग की है कि शहर के उन विशिष्ट स्थानों को संरक्षित और संवर्धित किया जाए जो प्रसाद जी की स्मृतियों और उनके रचनात्मक जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से दालमंडी क्षेत्र में स्थित उनके पुश्तैनी प्रतिष्ठान 'सुंघनी साहू की दुकान' का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में शहर की सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आ रहा है। यह स्थान केवल एक व्यावसायिक दुकान नहीं, बल्कि एक जीवंत साहित्य मंदिर के समान है, क्योंकि इसी स्थान पर बैठकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की कई कालजयी कृतियों की रचना की थी। साहित्यकारों और शोधार्थियों के लिए यह स्थल एक भावनात्मक केंद्र और प्रेरणा का स्रोत है, जिसे विकास की भेंट चढ़ने से बचाना और उसकी गरिमा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री पं.

व्योमेश शुक्ल ने जिलाधिकारी को प्रेषित अपने पत्र में अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि आधुनिक विकास कार्य समय की मांग हैं और सभा उनका विरोध नहीं कर रही है, परंतु भौतिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहरों का संरक्षण भी उतना ही अनिवार्य है। सभा ने प्रशासन से मांग की है कि चौक से दालमंडी जाने वाले मुख्य मार्ग का नामकरण जयशंकर प्रसाद के नाम पर किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां और यहाँ आने वाले पर्यटक उनके नाम और व्यक्तित्व से परिचित हो सकें। साथ ही, नारियल बाजार के उस विशिष्ट क्षेत्र में, जहाँ उनकी दुकान स्थित थी, प्रसाद जी की एक भव्य धातु शिल्पित प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरायगोवर्धन स्थित उनके पैतृक निवास से लेकर दुकान तक जाने वाले उस मार्ग को भी जयशंकर प्रसाद मार्ग के रूप में पहचान दिलाने की अपील की गई है। यह पहल न केवल एक महान लेखक को श्रद्धांजलि होगी, बल्कि वाराणसी के साहित्यिक मानचित्र को और अधिक समृद्ध और स्पष्ट करेगी। सभा ने एक अत्यंत आधुनिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग और संबंधित स्थलों को एक जीवंत संग्रहालय के रूप में क्यूरेट करने का सुझाव दिया है। इस अभिनव विचार के पीछे महान रूसी उपन्यासकार लियो टालस्टाय के जन्मस्थल 'यास्नाया पोल्याना' का वैश्विक उदाहरण दिया गया है, जहाँ लेखक के घर, उनके द्वारा उपयोग की गई गलियों, उनके व्यक्तिगत सामान और उनकी डायरियों को इस प्रकार सहेजा गया है कि वहां जाने वाला व्यक्ति लेखक के जीवन और उनकी सोच को जीवंत महसूस कर सके। इसी तर्ज पर, प्रसाद जी के जीवन से जुड़े स्थानों को भी एक खुली गैलरी या ओपन एयर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके साथ ही, सभा ने तकनीक के समावेश पर जोर देते हुए कहा है कि पुरानी और जर्जर हो चुकी पांडुलिपियों तथा हस्तलेखों को एआई और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुनर्जीवित और डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सकता है। यदि उनके परिजनों की सहमति प्राप्त हो, तो सरायगोवर्धन स्थित उनके विशाल भवन के अहाते को एक अत्याधुनिक शोध केंद्र और संग्रहालय में बदला जा सकता है, जो बनारस और प्रसाद जी के अटूट अंतर्संबंधों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करे। यह प्रयास केवल जयशंकर प्रसाद तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नागरी प्रचारिणी सभा ने इसे एक व्यापक सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान बनाने का आह्वान किया है। सभा का दृढ़ विश्वास है कि लमही में स्थित मुंशी प्रेमचंद आवास, चौखंभा के भारतेंदु हरिश्चंद्र आवास, रवींद्रपुरी कॉलोनी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल आवास और कबीरचौरा में कबीर के पालनहार नीरू-नीमा के टीले जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भी इसी प्रकार का वैज्ञानिक संरक्षण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जब हम इन महान विभूतियों के जीवन स्थलों को संरक्षित करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी सामूहिक सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक विरासत को सुरक्षित करते हैं। वाराणसी जैसे शहर के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी ऐतिहासिक और साहित्यिक धरोहरों को आधुनिकता के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करे, ताकि भविष्य के शोधार्थी और साहित्य प्रेमी यहाँ की गलियों में साहित्य की सुगंध और महान लेखकों की उपस्थिति को महसूस कर सकें। इस प्रकार का प्रयास शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा





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