वाराणसी कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठकर महिला ने की खुद को जज घोषित और शुरू किया सुनवाई

वाराणसी के जिला जज कोर्ट में एक महिला ने जज की कुर्सी पर बैठकर खुद को जज घोषित कर दिया और सुनवाई शुरू करने की कोशिश की। महिला ने बार-बार ऑर्डर-ऑर्डर कहा और वकीलों से गवाह व सबूत पेश करने को कहा। काफी समझाने के बाद भी वह कुर्सी से नहीं उतरी, जिससे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने महिला को कुर्सी से उतारकर हिरासत में लिया। घटना में सुरक्षा और अदालत की मर्यादा पर सवाल उठे।
वाराणसी के जिला जज कोर्ट में शुक्रवार को उत्पręza मच गई जब एक महिला ने अचानक जिला जज की कुर्सी पर बैठकर खुद को आज की जज घोषित कर दिया और अदालत की कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की। महिला बार-बार ऑर्डर-ऑर्डर कहती रही और वकीलों से गवाह व सबूत पेश करने को कहने लगी, जिससे कोर्ट कक्ष में मौजूद सभी हैरान रह गए। केशवपुर निवासी 50 वर्षीय वंदना गुप्ता के रूप में हुई इस घटना ने कोर्ट में घंटों तक तमाशा चलाया रखा। जब वकीलों और कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कुर्सी से उतरने को कहा तो महिला ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कोर्ट कक्ष में रखी कुछ फाइलें भी उठाईं और सुनवाई शुरू करने जैसी हरकतें की। कुछ वकीलों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जिसपर महिला और अधिक गुस्सा हो गई। करीब एक घंटे तक यह हाई-वोल्टेज ड्रामा चला, तब तक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस महकमे की टीम जल्दी ही मौके पर पहुंची, महिला को कुर्सी से हटाया और उसे समझाने के बाद हिरासत में लेकर कैंट थाने ले गयी, जहां उससे पूछताछ की गई। वाराणसी कोर्ट परिसर में इस घटना ने सुरक्षा और अदालत की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी होने पर अपर जिला जज युजवेंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी जारी किया। बताया जाता है कि वर्ष 2012 में अपने पति से अलग हो चुकी वंदना गुप्ता का एक मामला वाराणसी के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। वर्ष 2013 में वंदना ने दूसरी शादी की लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। 2018 में मां और 2021 में पिता के निधन के बाद वह डिप्रेशन की शिकार हो गई है और वाराणसी कोर्ट पहुंचकर पहले भी कई बार उटपटांग हरकतें कर चुकी है.
वाराणसी के जिला जज कोर्ट में शुक्रवार को उत्पręza मच गई जब एक महिला ने अचानक जिला जज की कुर्सी पर बैठकर खुद को आज की जज घोषित कर दिया और अदालत की कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की। महिला बार-बार ऑर्डर-ऑर्डर कहती रही और वकीलों से गवाह व सबूत पेश करने को कहने लगी, जिससे कोर्ट कक्ष में मौजूद सभी हैरान रह गए। केशवपुर निवासी 50 वर्षीय वंदना गुप्ता के रूप में हुई इस घटना ने कोर्ट में घंटों तक तमाशा चलाया रखा। जब वकीलों और कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कुर्सी से उतरने को कहा तो महिला ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कोर्ट कक्ष में रखी कुछ फाइलें भी उठाईं और सुनवाई शुरू करने जैसी हरकतें की। कुछ वकीलों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जिसपर महिला और अधिक गुस्सा हो गई। करीब एक घंटे तक यह हाई-वोल्टेज ड्रामा चला, तब तक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस महकमे की टीम जल्दी ही मौके पर पहुंची, महिला को कुर्सी से हटाया और उसे समझाने के बाद हिरासत में लेकर कैंट थाने ले गयी, जहां उससे पूछताछ की गई। वाराणसी कोर्ट परिसर में इस घटना ने सुरक्षा और अदालत की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी होने पर अपर जिला जज युजवेंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी जारी किया। बताया जाता है कि वर्ष 2012 में अपने पति से अलग हो चुकी वंदना गुप्ता का एक मामला वाराणसी के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। वर्ष 2013 में वंदना ने दूसरी शादी की लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। 2018 में मां और 2021 में पिता के निधन के बाद वह डिप्रेशन की शिकार हो गई है और वाराणसी कोर्ट पहुंचकर पहले भी कई बार उटपटांग हरकतें कर चुकी है
वाराणसी कोर्ट महिला जज कुर्सी पर बैठना हाई-वोल्टेज ड्रामा वंदना गुप्ता