वाराणसी में होटल निर्माण के गड्ढे से दीवार गिरने के बाद तीन मजदूर घायल, मां-बेटी की हत्या के पिछले मामले ने बढ़ाई चिंता

वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में होटल निर्माण के लिए खोदा गया गड्ढा ने पड़ोस में रहने वाले मनिंद्र मिश्रा की दीवार गिरा दी। इस घटना में तीन मजदूर घायल हुए। इसी जमीन पर 2022 में मां-बेटी की हत्या हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास शनिवार को एक भारी हादसा हुआ। होटल निर्माण के लिए खोदकर छोड़े गए लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे के कारण पड़ोस में रहने वाले मनिंद्र मिश्रा की 40 फीट लंबी दीवार गिर गई। इस घटना में तीन मजदूर मलबे में दब गए, जिन्हें दूसरे मजदूरों ने तत्परता से निकाला। कटका गांव के कछवा मीरजापुर निवासी मजदूर राजेश बिंद की हालत बिगड़ने पर उसे बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। लंका पुलिस हादसे की सूचना पर तुरंत पहुंच गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब ढाई बिस्वा जमीन में होटल निर्माण का काम चल रहा है। पड़ोसी मनिंद्र मिश्रा ने बताया कि प्लाट के एक तरफ प्राथमिक विद्यालय की दीवार तो दूसरी ओर उनकी बाउंड्री है। जेसीबी से गड्ढा खोदते समय विद्यालय के लोगों ने भी सुरक्षा को लेकर विरोध किया था। मनिंद्र ने भी अपने दीवार और घर की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदने का विरोध किया था लेकिन ठेकेदार अविनाश सिंह व मालिक अमित सिंह नहीं माने। इस घटना के बाद दोनों लोग मौके से फरार हो गए। लंका पुलिस ने मजदूरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। निर्माण में लापरवाही या नियमों की अनदेखी पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी पता चला है कि इसी जमीन पर मां बेटी की हत्या हुई थी। वर्ष 2022 में सुनीता पांडेय और उनकी बेटी दीपिका की सिर कूंच कर हत्या के 11 दिन बाद पुलिस को मामले की जानकारी तब हुई जब शव की दुर्गंध आने लगी थी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता पैदा कर दिया है। वे अब इस जमीन पर होने वाले निर्माण कार्य के बारे में चिंतित हैं और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास शनिवार को एक भारी हादसा हुआ। होटल निर्माण के लिए खोदकर छोड़े गए लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे के कारण पड़ोस में रहने वाले मनिंद्र मिश्रा की 40 फीट लंबी दीवार गिर गई। इस घटना में तीन मजदूर मलबे में दब गए, जिन्हें दूसरे मजदूरों ने तत्परता से निकाला। कटका गांव के कछवा मीरजापुर निवासी मजदूर राजेश बिंद की हालत बिगड़ने पर उसे बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। लंका पुलिस हादसे की सूचना पर तुरंत पहुंच गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब ढाई बिस्वा जमीन में होटल निर्माण का काम चल रहा है। पड़ोसी मनिंद्र मिश्रा ने बताया कि प्लाट के एक तरफ प्राथमिक विद्यालय की दीवार तो दूसरी ओर उनकी बाउंड्री है। जेसीबी से गड्ढा खोदते समय विद्यालय के लोगों ने भी सुरक्षा को लेकर विरोध किया था। मनिंद्र ने भी अपने दीवार और घर की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदने का विरोध किया था लेकिन ठेकेदार अविनाश सिंह व मालिक अमित सिंह नहीं माने। इस घटना के बाद दोनों लोग मौके से फरार हो गए। लंका पुलिस ने मजदूरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। निर्माण में लापरवाही या नियमों की अनदेखी पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी पता चला है कि इसी जमीन पर मां बेटी की हत्या हुई थी। वर्ष 2022 में सुनीता पांडेय और उनकी बेटी दीपिका की सिर कूंच कर हत्या के 11 दिन बाद पुलिस को मामले की जानकारी तब हुई जब शव की दुर्गंध आने लगी थी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता पैदा कर दिया है। वे अब इस जमीन पर होने वाले निर्माण कार्य के बारे में चिंतित हैं और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है





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वाराणसी होटल निर्माण दीवार गिरना मजदूर घायल मां-बेटी की हत्या

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