वाराणसी के नामकरण दिवस पर वाराणसी देवी की महिमा और ऐतिहासिक महत्व

वाराणसी के 70वें नामकरण दिवस के अवसर पर शहर की रक्षक वाराणसी देवी की अनोखी मान्यताओं, त्रिलोचन घाट के इतिहास और नगर के नामकरण के पीछे छिपे धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का विस्तृत विवरण।

वाराणसी, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर बसी रहने वाली नगरियों में गिना जाता है, केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस पावन नगरी के इतिहास में 24 मई का दिन एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इस शहर का आधिकारिक नामकरण वाराणसी के रूप में किया गया था। आज से ठीक 70 वर्ष पूर्व, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.

संपूर्णानंद का कार्यकाल था, तब प्रशासनिक स्तर पर इस जिले का नाम वाराणसी तय किया गया। हालांकि, आम जनमानस में यह शहर सदियों से काशी और बनारस के रूप में प्रसिद्ध रहा है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों और पहचान के तौर पर वाराणसी नाम की स्वीकार्यता की यह 70वीं वर्षगांठ है। सामान्यतः यह धारणा प्रचलित है कि वरुणा और असि नामक दो पवित्र नदियों के संगम और उनके मध्य स्थित होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। परंतु, इस प्रचलित मत के साथ-साथ एक अत्यंत दुर्लभ और अनोखी मान्यता यह भी है कि इस शहर का नाम यहाँ की रक्षक देवी, वाराणसी देवी के नाम पर रखा गया है। यह मान्यता शहरवासियों के बीच गहरी आस्था का विषय है। जिस प्रकार मुंबई शहर की अधिष्ठात्री देवी मुंबा देवी को माना जाता है और वह पूरे शहर की सुरक्षा का दायित्व संभालती हैं, ठीक उसी प्रकार वाराणसी के लोग वाराणसी देवी को अपनी संरक्षक और शहर की रक्षक के रूप में पूजते हैं। इस अनोखी मान्यता का प्रमाण और केंद्र बिंदु गंगा के पावन तट पर स्थित प्राचीन त्रिलोचन घाट है। यहाँ स्थित एक प्राचीन मंदिर में शक्तिस्वरूपा वाराणसी देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्य त्रिलोचन मंदिर के दाहिने हिस्से में स्थित यह प्रतिमा भक्तों के लिए असीम श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ नियमित रूप से पूजन-अर्चन किया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी मोहन पांडेय बताते हैं कि वाराणसी देवी का उल्लेख केवल स्थानीय मान्यताओं में ही नहीं, बल्कि प्राचीन पुराणों में भी मिलता है। देवी की यह प्रतिमा पत्थर से निर्मित है और वह पैरों पर खड़ी मुद्रा में स्थापित हैं, जो उनके जाग्रत और रक्षक रूप को प्रदर्शित करता है। त्रिलोचन मंदिर स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र (त्रिलोचन) को समर्पित है, जो ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। इस घाट की एक और विशेषता यह है कि यहाँ गंगा नदी के साथ-साथ अदृश्य रूप में नर्मदा और पिप्पिला नदियों का संगम माना जाता है। तीन पवित्र नदियों के इस अदृश्य मिलन के कारण ही इस घाट का नाम त्रिलोचन घाट पड़ा। इस मंदिर का इतिहास संघर्ष और पुनरुद्धार की कहानी है। इतिहास के पन्नों में उल्लेख मिलता है कि मुगल शासक औरंगजेब के काल में इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया था, जिससे इसकी प्राचीन संरचना को काफी क्षति पहुँची। लेकिन धर्म और आस्था की जीत हुई और 18वीं शताब्दी में पूना के नाथूबाला पेशवा ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके पश्चात वर्ष 1965 में रामादेवी द्वारा पुनः इसका निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया, जिससे यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। वाराणसी का संपूर्ण अस्तित्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से पूर्ण होता है। काशी को शिवपुरी और मोक्षपुरी कहा जाता है, जहाँ मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। संस्कृत व्याकरण और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, इस नगर की सीमाओं का निर्धारण स्वयं महादेव ने किया था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में वर्णन है कि वरणा और असि नामक दो पुण्य नदियाँ, जो पापों का हरण करती हैं, उनके बीच स्थित यह क्षेत्र ही वाराणसी कहलाता है। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और श्री काशी विद्वत परिषद के संगठन मंत्री प्रो.

विनय कुमार पांडेय के अनुसार, वाराणसी का नामकरण केवल भौगोलिक स्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक महत्ता को भी दर्शाता है। इस नगरी को जित्वरी, तपःस्थली और तीर्थराजी काशिका जैसे अनेक गौरवशाली नामों से पुकारा गया है। वाराणसी देवी की पूजा और उनके प्रति आस्था इस नगर की धार्मिकता में एक विशिष्ट आयाम जोड़ती है। यह मान्यता श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाती है कि यह नगरी केवल पत्थरों और गलियों का शहर नहीं है, बल्कि एक दैवीय शक्ति द्वारा संरक्षित स्थान है। आज के आधुनिक युग में भी, जब दुनिया तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है, वाराणसी की ये प्राचीन मान्यताएं और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जब त्रिलोचन घाट पर वाराणसी देवी के दर्शन करते हैं, तो उन्हें एक अद्वितीय शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है, जो इस शहर को वैश्विक स्तर पर एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र और आस्था का महासागर बनाता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

वाराणसी देवी त्रिलोचन घाट काशी का इतिहास नामकरण दिवस वाराणसी पर्यटन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Realme Narzo 70 5G, Narzo 70x 5G: रियलमी ने भारत में लॉन्च किए सस्ते फोन, इनमें है 5000mAh बैटरी और 16GB तक रैमRealme Narzo 70 5G, Narzo 70x 5G launched: रियलमी नार्ज़ो 70 5जी और नार्ज़ो 70x 5जी स्मार्टफोन को 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी तक रैम के साथ उपलब्ध कराया गया है।

Read more »

मणिपुर में उग्रवादियों ने फूंकीं पुलिस चौकियां: 70 घरों को लगाई आग, जिरीबाम में भेजे गए कमांडो, SP पर कार्रवाईMilitants burn police posts and 70 houses in Manipur commandos to Jiribam मणिपुर में उग्रवादियों ने फूंकीं पुलिस चौकियां: 70 घरों को लगाई आग, जिरीबाम में भेजे गए कमांडो, SP पर कार्रवाई

Read more »

Thalapathy 70: தளபதி 70 அப்டேட்..அட்லீயுடன் மீண்டும் கைக்கோர்க்கும் விஜய்?!Thalapathy 70: அட்லீயுடன் மீண்டும் கைக்கோர்க்கும் விஜய்?! தளபதி 70 அப்டேட்..அப்போ ஹெச்.வினோத் நிலை?

Read more »

Thalapathy 70 : தளபதி 70 கன்ஃபாரம்?! இயக்குநர் இவர்தான்..வைரலாகும் சூப்பர் நியூஸ்!Thalapathy 70 : தளபதி 70 கன்ஃபாரம்?! இயக்குநர் இவர்தான்..வைரலாகும் சூப்பர் நியூஸ்!

Read more »

ಸರ್ಫರಾಜ್-ವಿರಾಟ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್! ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಸ್ಟ್!ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶತಕ (134 ರನ್), ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ 65 ರನ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (70 ರನ್) ಮತ್ತು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ (ಅಜೇಯ 70) ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳಾದವು.

Read more »

Delhi Election Result : 70 विधायकों में 32 पहली बार पहुंचे विधानसभा, ये बड़े नेता भी शामिलDelhi Election Result : 32 out of 70 MLAs reached Assembly for the first time, Delhi Election Result: 70 विधायकों में 32 पहली बार पहुंचे विधानसभा, ये बड़े नेता भी शामिल देश

Read more »