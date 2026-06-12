वाराणसी में नर्सिंग छात्रा की मौत: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप और हेमोरेजिक शॉक का जिक्र

वाराणसी की एक नर्सिंग छात्रा की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने रेप और हेमोरेजिक शॉक को मौत का कारण बताया। आरोपी मोहम्मद समीर ने अबॉर्शन पिल्स खिलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने केस में रेप और सबूत मिटाने की धाराओं को शामिल कर लिया है।

वाराणसी में एक नर्सिंग छात्रा की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने शOCKिंग तथ्य सामने लाए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADCP) लिपि नागायच ने शुक्रवार को बताया कि मौत केवल अबॉर्शन पिल्स खाने से नहीं, बल्कि क्रूरता के साथ रेप करने के कारण हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेमोरेजिक शॉक (अधिक रक्तस्राव) को भी मौत का कारण बताया गया है। छात्रा के बॉयफ्रेंड मोहम्मद समीर जौनपुर के करियाव मीरगंज के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें बुधवार देर शाम उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने अपने कrzymal कार्यों की अिंद्राज़ की। समीर ने बताया कि उनके बीच दो साल से अफेयर चल रहा था और छात्रा तीन महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टरों से बात की गई, लेकिन परिजनों के बिना अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद दोनों ने खुद ही अबॉर्शन का प्लान बनाया। छात्रा को अबॉर्शन पिल्स खिला दी गई। बुधवार सुबह 11:30 बजे हॉस्टल की सीढ़ियों में छात्रा की खून से लथपथ लाश मिली। वहां काम करने आए इलेक्ट्रीशियन ने सबसे पहले छात्रा को बेहोश पड़े देखा। वह चिल्लाने लगा तो गार्ड और आसपास के लोग पहुंचे। छात्रा को शिव सर्जिकल नर्सिंग होम लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पहले आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद रेप और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्राइवेट पार्ट में इंजरी होने से डॉक्टरों ने बताया कि रेप के कारण ब्लीडिंग हुई, जिससे मौत हो गई। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट होने पर FIR दर्ज हुई है। इसके लिए कानपुर-प्रतापगढ़ में कार्रवाई की गई है। यूपी में आंधी-बारिश के कारण सड़कें डूबीं, अस्पतालों में पानी भरा। कुरुक्षेत्र में बारिश-तूफान से 150 खंभे और 100 पेड़ टूटे। कांटेर में बिजली गिरने से उप-सरपंच समेत तीन की मौत हो गई। हेमकुंड साहिब-बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई और चार जिलों में बारिश हुई। लखनऊ में सुबह से बादल छाए और ठंडी हवा चल रही है.

वाराणसी में एक नर्सिंग छात्रा की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने शOCKिंग तथ्य सामने लाए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADCP) लिपि नागायच ने शुक्रवार को बताया कि मौत केवल अबॉर्शन पिल्स खाने से नहीं, बल्कि क्रूरता के साथ रेप करने के कारण हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेमोरेजिक शॉक (अधिक रक्तस्राव) को भी मौत का कारण बताया गया है। छात्रा के बॉयफ्रेंड मोहम्मद समीर जौनपुर के करियाव मीरगंज के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें बुधवार देर शाम उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने अपने कrzymal कार्यों की अिंद्राज़ की। समीर ने बताया कि उनके बीच दो साल से अफेयर चल रहा था और छात्रा तीन महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टरों से बात की गई, लेकिन परिजनों के बिना अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद दोनों ने खुद ही अबॉर्शन का प्लान बनाया। छात्रा को अबॉर्शन पिल्स खिला दी गई। बुधवार सुबह 11:30 बजे हॉस्टल की सीढ़ियों में छात्रा की खून से लथपथ लाश मिली। वहां काम करने आए इलेक्ट्रीशियन ने सबसे पहले छात्रा को बेहोश पड़े देखा। वह चिल्लाने लगा तो गार्ड और आसपास के लोग पहुंचे। छात्रा को शिव सर्जिकल नर्सिंग होम लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पहले आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद रेप और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्राइवेट पार्ट में इंजरी होने से डॉक्टरों ने बताया कि रेप के कारण ब्लीडिंग हुई, जिससे मौत हो गई। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट होने पर FIR दर्ज हुई है। इसके लिए कानपुर-प्रतापगढ़ में कार्रवाई की गई है। यूपी में आंधी-बारिश के कारण सड़कें डूबीं, अस्पतालों में पानी भरा। कुरुक्षेत्र में बारिश-तूफान से 150 खंभे और 100 पेड़ टूटे। कांटेर में बिजली गिरने से उप-सरपंच समेत तीन की मौत हो गई। हेमकुंड साहिब-बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई और चार जिलों में बारिश हुई। लखनऊ में सुबह से बादल छाए और ठंडी हवा चल रही है





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