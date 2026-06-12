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वार्या: भारतीय एआई कंपनी अवतार ने लॉन्च किया नया एआई वीडियो मॉडल

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वार्या: भारतीय एआई कंपनी अवतार ने लॉन्च किया नया एआई वीडियो मॉडल
वार्याएआई वीडियो मॉडलअवतार
📆12-06-2026 15:59:00
📰Dainik Jagran
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भारतीय एआई कंपनी अवतार ने 'वार्या' नामक एक नया एआई वीडियो मॉडल लॉन्च किया है, जो वैश्विक मॉडलों से काफी सस्ता और तेज है। यह मॉडल वैश्विक मॉडलों से 27 गुना सस्ता और तेज है। अब देश के छात्र से लेकर उद्यमी व अन्य कंटेंट क्रिएटर आसानी से वीडियो बना सकेंगे।

भारतीय एआई कंपनी अवतार ने ' वार्या ' नामक एक नया एआई वीडियो मॉडल लॉन्च किया है, जो वैश्विक मॉडल ों से काफी सस्ता और तेज है। यह मॉडल वैश्विक मॉडल ों से 27 गुना सस्ता और तेज है। अब देश के छात्र से लेकर उद्यमी व अन्य कंटेंट क्रिएटर आसानी से वीडियो बना सकेंगे। शुक्रवार को भारतीय एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कंपनी अवतार ने वीडियो बनाने के लिए एक ऐसे मॉडल को लॉन्च किया जो दुनिया के अन्य देशों के एआई वीडियो मॉडल के मुकाबले काफी सस्ता है और इस मॉडल की मदद से वीडियो बनाने में समय भी कम लगता है। इंडिया एआई मिशन के तहत तैयार वार्या नामक इस मॉडल को शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी सचिव एस.

कृष्णन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। इस मॉडल की मदद से वीडियो निर्माण को 50 चरणों से गुजरने की जगह सिर्फ चार चरण से गुजरना होगा। वार्या की खासियत है कि मात्र 48 पैसे प्रति सेकेंड की दर से कोई भी इस मॉडल की मदद से वीडियो बना सकेगा। मान लीजिए किसी उद्यमी को अपने उत्पाद का वीडियो तैयार करना है तो वह मात्रा 100-150 रुपए में भी अपने उत्पाद का वीडियो तैयार कर सकेगा। स्कूल में खास कर ग्रामीण इलाके के बच्चों को पढ़ाने के दौरान टेक्स्ट को वीडियो में बदल कर पढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर को भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। अभी वैश्विक स्तर पर जो रिल्स तैयार किए जा रहे हैं उनमें एक तिहाई से अधिक वीडियो एआई के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। वार्या को भारत के विविध सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस मॉडल का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों, त्योहारों, समुदायों, खान-पान, पहनावे, सार्वजनिक स्थानों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दृश्य प्रस्तुतियां तैयार करना और उन्हें समझना है। अवतार के सीईओ और सह-संस्थापक श्रावंत अलुरु ने कहा कि वार्या मॉडल चीन के अलीबाबा के एआई वीडियो मॉडल की तुलना में 27 गुना सस्ता है। वार्या मॉडल भारत के साथ दुनिया भर में इस्तेमाल हो सकेगा। वार्या यह दर्शाता है कि अत्याधुनिक वीडियो एआई को कहीं अधिक कुशल और सुलभ बनाया जा सकता है। भारतीय सेना की नई मांग से टल सकती है 'जोरावर' टैंक की एंट्री, आखिर क्यों लद्दाख के इस 'सिकंदर' का बढ़ गया इंतजार

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