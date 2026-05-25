वाल्मीकिनगर व चौरतरवा में किंग कोबरा व अजगर के घर में प्रवेश से हड़कंप, वन विभाग ने की सफल बचाव कार्यवाही

गर्मियों में वन के किनारे बसे गाँवों में सर्पों की दस्तक बढ़ी, वाल्मीकिनगर के संतपुर में किंग कोब्रा और चौरतरवा में अजगर घर में घुसे, वन विभाग की स्नेक‑रेस्क्यू टीम ने इन्हें सुरक्षित रूप से पंखा और गाँववालों को राहत मिली।
वाल्मीकिनगर के संतपुर गाँव में गर्मियों की तेज़ धूप के बीच एक अनजाना संकट पैदा हो गया था जब स्थानीय निवासी किशोर काजी के घर में लगभग 12 फीट लंबा किंग कोबरा घुस आया। यह विषैला सर्प, जो सामान्यतः घने वन क्षेत्रों में रहता है, अचानक गाँव के घर में प्रवेश कर सभी को भयभित कर देता है। आसपास के लोग तुरंत बाहर निकलते हैं और तुरंत ही गाँव में बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वन विभाग की प्रशिक्षित स्नेक‑रेस्क्यू टीम को सूचना मिलने के साथ ही क्षेत्र में भेजा गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) के परियोजना सहायक मुकेश कुमार, वनरक्षक सुनील कुमार और अन्य कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक घातक साप को पकड़ने के लिए कई घंटे मेहनत की और अंततः किंग कोब्रा को सुरक्षित रूप से पैंतीस कर लिया। सर्प को निष्क्रिय करने के बाद वन विभाग ने इसे फिरसे उसके प्राकृतिक आवास में लौटाने की व्यवस्था की, जबकि गाँव के लोग राहत की साँस ले रहे थे। इसी समय, वैलेखंड के चौरतरवा थाना क्षेत्र में भी समान प्रकार की आपदा उत्पन्न हुई। राजेश राय के निवास में एक विशाल अजगर प्रकट हुआ, जिससे परिवार के सभी सदस्य त्रास में पड़ गए। गाँव के कई लोग मिलकर इस बड़े सर्प को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे और अंत में स्थानीय वन विशेषज्ञ जयदेव गोस्वामी और भव सिंधु सरकार ने मिलकर अजगर को पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद इस सर्प को थाना प्रभारी रमेश कुमार को सौंप दिया गया, जो आगे इसे वन में छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। इस घटना की सूचना तुरंत थाना पुलिस ने वन विभाग को भेजी, जिससे सर्प को सुरक्षित रूप से जंगल में रिहा किया जा सके। गर्मियों के इस चरम मौसम में वन्य जीवों की जल और ठंडी जगह की तलाश में गाँवों की ओर आने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जैसा कि वनपाल आशीष कुमार ने बताया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ऐसी परिस्थितियों में घबराएँ नहीं, न ही किसी भी वन्य जीव को नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि तुरंत वन विभाग या स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। इस प्रकार, सतर्कता और सहयोग के माध्यम से दोनों मामलों में सर्पों को सुरक्षित रूप से वापस उनके प्राकृतिक आवास में लौटाया गया, जिससे गाँव के लोग एक बड़ी आपदा से बुरी तरह बच निकले.
वाल्मीकिनगर के संतपुर गाँव में गर्मियों की तेज़ धूप के बीच एक अनजाना संकट पैदा हो गया था जब स्थानीय निवासी किशोर काजी के घर में लगभग 12 फीट लंबा किंग कोबरा घुस आया। यह विषैला सर्प, जो सामान्यतः घने वन क्षेत्रों में रहता है, अचानक गाँव के घर में प्रवेश कर सभी को भयभित कर देता है। आसपास के लोग तुरंत बाहर निकलते हैं और तुरंत ही गाँव में बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वन विभाग की प्रशिक्षित स्नेक‑रेस्क्यू टीम को सूचना मिलने के साथ ही क्षेत्र में भेजा गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) के परियोजना सहायक मुकेश कुमार, वनरक्षक सुनील कुमार और अन्य कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक घातक साप को पकड़ने के लिए कई घंटे मेहनत की और अंततः किंग कोब्रा को सुरक्षित रूप से पैंतीस कर लिया। सर्प को निष्क्रिय करने के बाद वन विभाग ने इसे फिरसे उसके प्राकृतिक आवास में लौटाने की व्यवस्था की, जबकि गाँव के लोग राहत की साँस ले रहे थे। इसी समय, वैलेखंड के चौरतरवा थाना क्षेत्र में भी समान प्रकार की आपदा उत्पन्न हुई। राजेश राय के निवास में एक विशाल अजगर प्रकट हुआ, जिससे परिवार के सभी सदस्य त्रास में पड़ गए। गाँव के कई लोग मिलकर इस बड़े सर्प को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे और अंत में स्थानीय वन विशेषज्ञ जयदेव गोस्वामी और भव सिंधु सरकार ने मिलकर अजगर को पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद इस सर्प को थाना प्रभारी रमेश कुमार को सौंप दिया गया, जो आगे इसे वन में छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। इस घटना की सूचना तुरंत थाना पुलिस ने वन विभाग को भेजी, जिससे सर्प को सुरक्षित रूप से जंगल में रिहा किया जा सके। गर्मियों के इस चरम मौसम में वन्य जीवों की जल और ठंडी जगह की तलाश में गाँवों की ओर आने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जैसा कि वनपाल आशीष कुमार ने बताया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ऐसी परिस्थितियों में घबराएँ नहीं, न ही किसी भी वन्य जीव को नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि तुरंत वन विभाग या स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। इस प्रकार, सतर्कता और सहयोग के माध्यम से दोनों मामलों में सर्पों को सुरक्षित रूप से वापस उनके प्राकृतिक आवास में लौटाया गया, जिससे गाँव के लोग एक बड़ी आपदा से बुरी तरह बच निकले
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