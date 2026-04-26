वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी, ट्रंप सुरक्षित निकाले गए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने वाले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना हुई. सीक्रेट सर्विस ने उन्हें सुरक्षित निकाला. हमलावर को हिरासत में लिया गया. ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की.

वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना ने अमेरिका को झपटका दिया है. इस हाई-प्रोफाइल इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की योजना थी, लेकिन गोलीबारी के कारण उन्हें सुरक्षित निकाला गया.

इस घटना को एक बड़ा सुरक्षा खरबा माना जा रहा है, जिसमें सीक्रेट सर्विस और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की. घटना शनिवार रात वाशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई, जहां करीब 2600 लोग मौजूद थे. गोलीबारी के बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मेजों के नीचे छिप गए. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले गए.

इस घटना के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी कर सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की और कहा कि हमलावर को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तेजी से और बहादुरी से कार्रवाई की. ट्रंप ने ये भी कहा कि वे कार्यक्रम जारी रखने के पक्ष में हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अधिकारियों का होगा. इस घटना के बाद होटल को खाली कराया गया और संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया.

फिलहाल पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है. इस घटना में राष्ट्रपति ट्रंप को कोई चोट नहीं आई है और वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इस घटना ने अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर एक महत्वपूर्ण इवेंट है, जहां अमेरिकी राजनीति और मीडिया के प्रमुख चेहरे शामिल होते हैं.

इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की पुनरावलोकन करने का फैसला किया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे जल्द ही इस घटना पर एक विस्तृत बयान जारी करेंगे. इस घटना के बाद अमेरिकी मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर प्रशंसा की जा रही है. इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है.

इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं





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