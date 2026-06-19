वास्तु शास्त्र: घर के मुख्य द्वार पर लगाएं ये शुभ पौधे, दूर रखें ये अशुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ पौधे शुभ होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाते हैं। जानें कौन से पौधे लगाएं और किनसे बचें।

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार पर पौधे लगाने का चयन सावधानी से करना चाहिए। सही पौधे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, जबकि गलत पौधे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार कौन-कौन से पौधे शुभ और अशुभ माने जाते हैं। शुभ पौधों की बात करें तो तुलसी को सबसे पवित्र माना गया है। इसे मुख्य द्वार के पास लगाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना लाभकारी होता है। एरेका पाम हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। बांस का पौधा भाग्य और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसे पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जेड प्लांट समृद्धि का प्रतीक है, इसे पूर्व दिशा में रखने से लाभ होता है। स्नेक प्लांट नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हवा को शुद्ध करता है, इसे मुख्य द्वार पर रखना शुभ है। दूसरी ओर, कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें मुख्य द्वार पर लगाने से बचना चाहिए। बोनसाई पौधे को अशुभ माना जाता है क्योंकि यह विकास में बाधा डालता है। कैक्टस या कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में कलह का कारण बन सकते हैं। इमली और मेहंदी के पौधे भी नकारात्मकता फैलाते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। बबूल का पेड़ तो अत्यंत अशुभ है, यह पारिवारिक कलह और तनाव लाता है। कपास और रेशम के पौधे भी नुकसानदायक हो सकते हैं, इनसे आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वास्तु के इन नियमों का पालन करके आप घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रख सकते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं, अतः अपने विवेक का प्रयोग करें.

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार पर पौधे लगाने का चयन सावधानी से करना चाहिए। सही पौधे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, जबकि गलत पौधे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार कौन-कौन से पौधे शुभ और अशुभ माने जाते हैं। शुभ पौधों की बात करें तो तुलसी को सबसे पवित्र माना गया है। इसे मुख्य द्वार के पास लगाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना लाभकारी होता है। एरेका पाम हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। बांस का पौधा भाग्य और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसे पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जेड प्लांट समृद्धि का प्रतीक है, इसे पूर्व दिशा में रखने से लाभ होता है। स्नेक प्लांट नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हवा को शुद्ध करता है, इसे मुख्य द्वार पर रखना शुभ है। दूसरी ओर, कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें मुख्य द्वार पर लगाने से बचना चाहिए। बोनसाई पौधे को अशुभ माना जाता है क्योंकि यह विकास में बाधा डालता है। कैक्टस या कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में कलह का कारण बन सकते हैं। इमली और मेहंदी के पौधे भी नकारात्मकता फैलाते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। बबूल का पेड़ तो अत्यंत अशुभ है, यह पारिवारिक कलह और तनाव लाता है। कपास और रेशम के पौधे भी नुकसानदायक हो सकते हैं, इनसे आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वास्तु के इन नियमों का पालन करके आप घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रख सकते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं, अतः अपने विवेक का प्रयोग करें





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