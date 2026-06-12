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वास्तु शास्त्र के अनुसार शू रैक की सही दिशा और स्थान: जानें महत्वपूर्ण नियम

वास्तु शास्त्र News

वास्तु शास्त्र के अनुसार शू रैक की सही दिशा और स्थान: जानें महत्वपूर्ण नियम
शू रैक का स्थानवास्तु शास्त्रदिशा
📆12-06-2026 04:20:00
📰NBT Hindi News
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घर में शू रैक का सही स्थान और दिशा चुनना महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र शू रैक के लिए दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा का सुझाव देता है। मुख्य द्वार के पास या उत्तर-पूर्व में न रखें। टूटे जूते घर से हटाएं और खुला रैक न रखें।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शू रैक का स्थान और दिशा घर के आanthrik ऊर्जा प्रवाह पर गहरा प्रभाव डालती है। जूते-चप्पल को आPt रो के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इनका सही व्यवस्था बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग घर के मुख्य द्वार या उसके पास शू रैक रखते हैं ताकि बाहर से आने वाली गंदगी के कारण घर साफ रहे, लेकिन वास्तु में इस आदत को नकारात्मक माना जाता है। मुख्य द्वार धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, वहां शू रैक रखने से लक्ष्मी का प्रवेश रुक सकता है और घर में वित्तीय समस्याएँ, अशांति और चिड़चिड़ापन पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व दिशा शू रैक के लिए अत्यंत नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि यह दिशा धन और करियर के लिए पवित्र है। वास्तु विशेषज्ञ शू रैक रखने की सबसे उपयुक्त दिशा दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम को इसका सुझाव देते हैं। दक्षिण-पश्चिम में शू रैक रखने से इसकी निर्धातक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। यदि दक्षिण-पश्चिम में जगह नहीं है तो पश्चिम दिशा भी वikalp है। अक्सर रोजमर्रा के जूते-चप्पल के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा भी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शू रैक को कभी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा बंद उपकरण का प्रयोग करें और इसे किसी भी पवित्र स्थान जैसे कि पूजा कक्ष, रसोई या शयन कक्ष के समीप न रखें। टूटे-फूटे जूते घर में न रखें क्योंंकि ये शनि दोष को बढ़ाते हैं। मुख्य द्वार के पास शू रैक रखने पड़े तो इसे दरवाजे से कम से कम दो फीट की दूरी पर रखें। यदि जगहों का अनुकूलन सम्भव नहीं है तो शू रैक के ऊपर कांच के बर्तन में समुद्री नमक रख दें; यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। ये सुझाव वास्तु शास्त्र की नियमों के अनुरूप हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शू रैक का स्थान और दिशा घर के आanthrik ऊर्जा प्रवाह पर गहरा प्रभाव डालती है। जूते-चप्पल को आPt रो के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इनका सही व्यवस्था बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग घर के मुख्य द्वार या उसके पास शू रैक रखते हैं ताकि बाहर से आने वाली गंदगी के कारण घर साफ रहे, लेकिन वास्तु में इस आदत को नकारात्मक माना जाता है। मुख्य द्वार धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, वहां शू रैक रखने से लक्ष्मी का प्रवेश रुक सकता है और घर में वित्तीय समस्याएँ, अशांति और चिड़चिड़ापन पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व दिशा शू रैक के लिए अत्यंत नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि यह दिशा धन और करियर के लिए पवित्र है। वास्तु विशेषज्ञ शू रैक रखने की सबसे उपयुक्त दिशा दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम को इसका सुझाव देते हैं। दक्षिण-पश्चिम में शू रैक रखने से इसकी निर्धातक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। यदि दक्षिण-पश्चिम में जगह नहीं है तो पश्चिम दिशा भी वikalp है। अक्सर रोजमर्रा के जूते-चप्पल के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा भी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शू रैक को कभी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा बंद उपकरण का प्रयोग करें और इसे किसी भी पवित्र स्थान जैसे कि पूजा कक्ष, रसोई या शयन कक्ष के समीप न रखें। टूटे-फूटे जूते घर में न रखें क्योंंकि ये शनि दोष को बढ़ाते हैं। मुख्य द्वार के पास शू रैक रखने पड़े तो इसे दरवाजे से कम से कम दो फीट की दूरी पर रखें। यदि जगहों का अनुकूलन सम्भव नहीं है तो शू रैक के ऊपर कांच के बर्तन में समुद्री नमक रख दें; यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। ये सुझाव वास्तु शास्त्र की नियमों के अनुरूप हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हैं

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शू रैक का स्थान वास्तु शास्त्र दिशा नेगेटिव ऊर्जा धन

 

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