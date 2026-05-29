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विकासनगर में नहर में गिरी कार, लखनऊ के चार युवक सुरक्षित बचाए गए

उत्तराखंड समाचार News

विकासनगर में नहर में गिरी कार, लखनऊ के चार युवक सुरक्षित बचाए गए
विकासनगरनहर दुर्घटनालखनऊ युवक
📆29-05-2026 16:41:00
📰Dainik Jagran
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देहरादून के विकासनगर में तेज बारिश के दौरान एक कार शक्ति नहर में गिर गई। एसडीआरएफ और पुलिस ने लखनऊ के चार युवकों को सुरक्षित बचाया। हादसा अंधेरे और पानी भरी सड़क के कारण हुआ।

देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब तेज बारिश के दौरान एक कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में जा गिरी। कार में सवार लखनऊ के चार युवकों को एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने सुरक्षित बचा लिया। यह घटना डुमेट स्थित होटल ग्लास हाउस के पास रात करीब 11:40 बजे हुई। युवक चकराता की ओर से लौट रहे थे, तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से उतरकर नहर में जा गिरी। नहर का पानी डुमेट-कटापत्थर संपर्क मार्ग तक भर चुका था, जिससे सड़क और नहर का लेवल एक जैसा दिख रहा था। अंधेरे के कारण युवकों को पानी का अंदाज नहीं हुआ और वे सीधे नहर में जा गिरे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डाकपत्थर पुलिस चौकी के इंचार्ज संदीप पंवार अपनी टीम और एसडीआरएफ के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बचाए गए युवकों की पहचान लखनऊ के कृष्णा नगर निवासी ऋषिकांत त्रिपाठी, अनुराग यादव, सत्यम कुमार और दिव्यांशु सिंह के रूप में हुई है। अनुराग यादव ने बताया कि तेज बारिश के कारण चारों ओर अंधेरा था और नहर का पानी सड़क तक आ गया था, जिससे वे समझ नहीं पाए कि रास्ता कहां है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर रेस्क्यू नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने मौके से कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया। फिलहाल सभी युवक सुरक्षित हैं और उन्हें होटल में ठहराया गया है। यह घटना एक बार फिर बारिश के मौसम में सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, तेज बारिश के दौरान नहरों और नदियों के पास वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अंधेरे में पानी भरे रास्तों पर गति धीमी रखनी चाहिए और स्थानीय जानकारी लेनी चाहिए। प्रशासन ने भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और नियमित गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई मार्ग बाधित हैं और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान दें। विकासनगर पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा शुरू कर दी है.

देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब तेज बारिश के दौरान एक कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में जा गिरी। कार में सवार लखनऊ के चार युवकों को एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने सुरक्षित बचा लिया। यह घटना डुमेट स्थित होटल ग्लास हाउस के पास रात करीब 11:40 बजे हुई। युवक चकराता की ओर से लौट रहे थे, तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से उतरकर नहर में जा गिरी। नहर का पानी डुमेट-कटापत्थर संपर्क मार्ग तक भर चुका था, जिससे सड़क और नहर का लेवल एक जैसा दिख रहा था। अंधेरे के कारण युवकों को पानी का अंदाज नहीं हुआ और वे सीधे नहर में जा गिरे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डाकपत्थर पुलिस चौकी के इंचार्ज संदीप पंवार अपनी टीम और एसडीआरएफ के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बचाए गए युवकों की पहचान लखनऊ के कृष्णा नगर निवासी ऋषिकांत त्रिपाठी, अनुराग यादव, सत्यम कुमार और दिव्यांशु सिंह के रूप में हुई है। अनुराग यादव ने बताया कि तेज बारिश के कारण चारों ओर अंधेरा था और नहर का पानी सड़क तक आ गया था, जिससे वे समझ नहीं पाए कि रास्ता कहां है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर रेस्क्यू नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने मौके से कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया। फिलहाल सभी युवक सुरक्षित हैं और उन्हें होटल में ठहराया गया है। यह घटना एक बार फिर बारिश के मौसम में सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, तेज बारिश के दौरान नहरों और नदियों के पास वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अंधेरे में पानी भरे रास्तों पर गति धीमी रखनी चाहिए और स्थानीय जानकारी लेनी चाहिए। प्रशासन ने भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और नियमित गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई मार्ग बाधित हैं और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान दें। विकासनगर पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा शुरू कर दी है

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विकासनगर नहर दुर्घटना लखनऊ युवक एसडीआरएफ बचाव अभियान

 

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