विक्रमशिला सेतु का 133 नंबर पाया टूटा, गंगा में गिरा स्लैब, आवागमन ठप

भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बड़ा हादसा, 133 नंबर पाये का स्लैब गंगा में गिरने से यातायात बाधित। मरम्मत कार्य चल रहा था, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में यह घटना घटी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर । कोसी-सीमांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों को भागलपुर से जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, तभी एक बड़ा हादसा हो गया। रविवार देर रात पुल के 133 नंबर पाये का स्लैब अचानक टूटकर गंगा नदी में गिर गया, जिससे इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इस घटना के बाद इलाके में तत्काल अफरातफरी मच गई और प्रशासन को तुरंत ही ट्रैफिक रोकना पड़ा। विक्रमशिला सेतु भागलपुर को गंगा के पार के क्षेत्रों से जोड़ने वाला एक प्रमुख साधन है। इसके क्षतिग्रस्त होने से हजारों लोगों की दैनिक जीवनशैली प्रभावित हो गई है। मरम्मत की तैयारी के बीच यह हादसा हुआ, और 4.

7 किलोमीटर लंबे इस पुल के रखरखाव को लेकर विभागीय स्तर पर गहन विचार-विमर्श चल रहा था। अधिकारियों और अभियंताओं की एक टीम पुल की मरम्मत पर आने वाले संभावित खर्च का आकलन कर रही थी। भागलपुर से लगभग 12 करोड़ रुपये का एक प्रारंभिक अनुमान तैयार करके मुख्यालय को भेजा गया था। पथ निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी और सहमति के लिए भेजा था, ताकि मरम्मत कार्य को समय पर शुरू किया जा सके। विभाग की योजना थी कि मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले ही पुल की मरम्मत पूरी कर ली जाए, ताकि बरसात के दौरान किसी भी बड़ी समस्या से बचा जा सके। हाल ही में, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यालय की एक टीम के साथ पुल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रखरखाव कार्य को अत्यंत आवश्यक बताते हुए जल्द से जल्द विस्तृत अनुमान भेजने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त, पीरपैंती दौरे के दौरान भी उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ पुल की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की थी। वर्ष 2016 के बाद पुल का ठोस रखरखाव नहीं किया गया था। विभाग को भेजे गए अनुमान के अनुसार, पिछली बार वर्ष 2016 में बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य किया गया था। उस समय पिलरों की बियरिंग बदली गई थी और कुछ हिस्सों में कार्बन प्लेट लगाकर दरारों को ठीक किया गया था। मुंबई स्थित एक एजेंसी को चार साल के लिए पुल के रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन वर्ष 2020-21 के बाद एजेंसी ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद, नियमित और उचित रखरखाव नहीं हो सका, और रखरखाव केवल सतही कार्यों तक ही सीमित रहा। पिछले चार वर्षों में, रखरखाव के नाम पर केवल सड़क की सफाई, बालू और गिट्टी हटाने, और बिजली के बल्ब बदलने जैसे साधारण कार्य किए गए। पुल के महत्वपूर्ण हिस्सों, जैसे कि बियरिंग, एक्सपेंशन ज्वाइंट, कार्बन प्लेट और संरचनात्मक मजबूती से जुड़े कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अब, पुल की मरम्मत के लिए नए सिरे से विस्तृत अनुमान तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार के अनुसार, मरम्मत के लिए भेजे गए अनुमान पर मुख्यालय स्तर से निर्णय लिया जाना था और जल्द ही काम शुरू करने की योजना थी। लेकिन, 133 नंबर पाये का स्लैब ध्वस्त हो जाने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब एक नया विस्तृत अनुमान तैयार किया जाएगा ताकि आगे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना से पुल की सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पुल की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं और वैकल्पिक मार्गों की तलाश की जा रही है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। यह हादसा एक गंभीर चेतावनी है कि बुनियादी ढांचे के रखरखाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समय पर मरम्मत कार्य किया जाना चाहिए





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