विक्रमशिला पुल पर अचानक बढ़ा ट्रैफिक लोड, वाहनों को पार करने में लगे 30 मिनट

शनिवार को विक्रमशिला पुल पर अचानक ट्रैफिक लोड बढ़ने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुल पार करने में 25-30 मिनट लगे। बेली ब्रिज के स्पीड ब्रेकर ने समस्या बढ़ाई, जिसे बाद में हटाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने नियंत्रण के उपाय किए। रविवार को परीक्षार्थियों की आवाजाही को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जाएगी।

शनिवार को विक्रमशिला पुल पर अचानक ट्रैफिक लोड बढ़ने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को पुल पार करने में 25 से 30 मिनट का समय लगा। सुबह करीब 11 बजे से लेकर देर रात 9 बजे तक पुल पर बेली ब्रिज के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। पिछले चार दिनों से जहां 10 से 15 मिनट में वाहन आसानी से पुल पार कर जा रहे थे, वहीं शनिवार को स्थिति पूरी तरह बदल गई। निजी वाहन, आटो और छोटे चारपहिया वाहनों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मोटरसाइकिल चालकों को राहत मिली क्योंकि उन्हें लगातार जाने दिया जा रहा था। दोपहर के समय दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। गर्मी और उमस के बीच कई लोग पैदल ही पुल पार करते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों को कतारबद्ध कर नियंत्रित करती दिखी। पुल और बेली ब्रिज पर तैनात सुरक्षा गार्ड भी पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करते रहे। वाकी-टाकी के माध्यम से दोनों तरफ के हालात की लगातार जानकारी ली जा रही थी और जहां वाहनों का दबाव अधिक होता, वहां कुछ अतिरिक्त समय तक वन-वे चालू रखा जाता। बेली ब्रिज के पास बनाए गए स्पीड ब्रेकर भी परेशानी की बड़ी वजह बने। खासकर छोटे वाहन और आटो वहां फंसते रहे, जिससे ट्रैफिक रेगुलेट करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हर बार दो से तीन वाहन बार-बार वहां अटकते रहे। बाद में शाम के समय यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए उस स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया। वहीं पूरे पुल को नो-ओवरटेकिंग जोन बना दिया गया है। इसको लेकर पूरे पुल पर डबल व्हाइट लाइन बना दी गई है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अचानक ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण वाहनों की लंबी कतार लगी, लेकिन यातायात पूरी तरह बंद नहीं हुआ। गाड़ियां दिनभर चलती रहीं। उन्होंने कहा कि रविवार को परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की आवाजाही भी अधिक रहेगी। इसे देखते हुए विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि पुल के रास्ते परीक्षा केंद्र जाने वाले किसी भी परीक्षार्थी को परेशानी न हो। इस घटना ने एक बार फिर विक्रमशिला पुल पर बुनियादी ढांचे की कमियों को उजागर किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुल पर ट्रैफिक लोड नियमित रूप से बढ़ता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि पुल की चौड़ाई कम होने और स्पीड ब्रेकर जैसी अस्थायी व्यवस्था के कारण जाम की स्थिति बार-बार उत्पन्न होती है। इसके साथ ही, पुल के रखरखाव की कमी ने भी ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। पुल पर ट्रैफिक लाइट और साइनेज की कमी भी एक बड़ी समस्या है। यातायात पुलिस के अनुसार, भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक स्थायी योजना तैयार की जा रही है, जिसमें पुल का विस्तार और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। हालांकि, इसके लिए समय और बजट की आवश्यकता होगी। तब तक, स्थानीय लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

शनिवार को विक्रमशिला पुल पर अचानक ट्रैफिक लोड बढ़ने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को पुल पार करने में 25 से 30 मिनट का समय लगा। सुबह करीब 11 बजे से लेकर देर रात 9 बजे तक पुल पर बेली ब्रिज के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। पिछले चार दिनों से जहां 10 से 15 मिनट में वाहन आसानी से पुल पार कर जा रहे थे, वहीं शनिवार को स्थिति पूरी तरह बदल गई। निजी वाहन, आटो और छोटे चारपहिया वाहनों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मोटरसाइकिल चालकों को राहत मिली क्योंकि उन्हें लगातार जाने दिया जा रहा था। दोपहर के समय दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। गर्मी और उमस के बीच कई लोग पैदल ही पुल पार करते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों को कतारबद्ध कर नियंत्रित करती दिखी। पुल और बेली ब्रिज पर तैनात सुरक्षा गार्ड भी पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करते रहे। वाकी-टाकी के माध्यम से दोनों तरफ के हालात की लगातार जानकारी ली जा रही थी और जहां वाहनों का दबाव अधिक होता, वहां कुछ अतिरिक्त समय तक वन-वे चालू रखा जाता। बेली ब्रिज के पास बनाए गए स्पीड ब्रेकर भी परेशानी की बड़ी वजह बने। खासकर छोटे वाहन और आटो वहां फंसते रहे, जिससे ट्रैफिक रेगुलेट करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हर बार दो से तीन वाहन बार-बार वहां अटकते रहे। बाद में शाम के समय यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए उस स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया। वहीं पूरे पुल को नो-ओवरटेकिंग जोन बना दिया गया है। इसको लेकर पूरे पुल पर डबल व्हाइट लाइन बना दी गई है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अचानक ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण वाहनों की लंबी कतार लगी, लेकिन यातायात पूरी तरह बंद नहीं हुआ। गाड़ियां दिनभर चलती रहीं। उन्होंने कहा कि रविवार को परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की आवाजाही भी अधिक रहेगी। इसे देखते हुए विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि पुल के रास्ते परीक्षा केंद्र जाने वाले किसी भी परीक्षार्थी को परेशानी न हो। इस घटना ने एक बार फिर विक्रमशिला पुल पर बुनियादी ढांचे की कमियों को उजागर किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुल पर ट्रैफिक लोड नियमित रूप से बढ़ता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि पुल की चौड़ाई कम होने और स्पीड ब्रेकर जैसी अस्थायी व्यवस्था के कारण जाम की स्थिति बार-बार उत्पन्न होती है। इसके साथ ही, पुल के रखरखाव की कमी ने भी ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। पुल पर ट्रैफिक लाइट और साइनेज की कमी भी एक बड़ी समस्या है। यातायात पुलिस के अनुसार, भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक स्थायी योजना तैयार की जा रही है, जिसमें पुल का विस्तार और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। हालांकि, इसके लिए समय और बजट की आवश्यकता होगी। तब तक, स्थानीय लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है





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