विक्रमशिला सेतु का पिलर ध्वस्त: भागलपुर-नवगछिया संपर्क टूटा, यातायात बाधित

गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का 133 नंबर पिलर रविवार देर रात ध्वस्त हो गया, जिससे भागलपुर और नवगछिया के बीच संपर्क टूट गया है। इस घटना से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन मरम्मत कार्य में जुटा है।

भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर रविवार देर रात एक बड़ा संकट आ गया। पुल का 133 नंबर पिलर पहले थोड़ा नीचे बैठा और फिर पूरी तरह से ध्वस्त होकर गंगा नदी में गिर गया। यह घटना रात 11:55 बजे शुरू हुई जब पिलर में दरारें दिखाई देने लगीं और वह धीरे-धीरे नीचे बैठने लगा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब रात 1:07 बजे पिलर पूरी तरह से गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल जानकारी दी। इसके बाद, प्रभावित क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके को तुरंत खाली करा लिया गया। इस त्वरित कार्रवाई के कारण, जब पिलर ध्वस्त हुआ तो उसके साथ कोई भी वाहन या व्यक्ति नीचे नहीं गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल, इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रेंज इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) विवेक कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमोद कुमार यादव और नवगछिया के एसपी राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से पुल पर सभी प्रकार के यातायात को रोकने का आदेश दिया। भारी वाहनों को घोघा, सबौर, जगदीशपुर और केजरेली जैसे स्थानों पर रोक दिया गया है, ताकि शहर के भीतर यातायात पूरी तरह से बाधित न हो। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठा रहा है। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अचानक यातायात बाधित होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है और आगे की कार्रवाई की योजना बना रही है। विक्रमशिला सेतु , जिसे बिहार की लाइफलाइन माना जाता है, भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क लगभग टूट गया है। अनुमान है कि रोजाना एक लाख से अधिक लोग इस पुल का उपयोग करते हैं, जिससे अब आवागमन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। करीब एक महीने पहले ही पुल के पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल के खिसकने और क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई थीं। गंगा नदी की तेज धारा के कारण स्थिति लगातार खराब हो रही थी। विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो पुल के मुख्य ढांचे को गंभीर नुकसान हो सकता है। जानकारी के अनुसार, पिछले आठ वर्षों से पुल की उचित मरम्मत नहीं की गई थी। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यदि समय रहते मरम्मत कार्य किया जाता, तो इस तरह की भयावह स्थिति से बचा जा सकता था। विक्रमशिला सेतु का उद्घाटन वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया था। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 4.

7 किलोमीटर है। यह पुल भागलपुर को कोसी-सीमांचल सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और इसकी अहमियत अब और भी स्पष्ट हो गई है। पुल के गिरने से बिहार और झारखंड के बीच व्यापार और परिवहन पर भी असर पड़ेगा। सरकार ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने और वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश दिए हैं। इस घटना से पुलों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करने और यातायात को सामान्य करने की मांग की है





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