विक्रमशिला सेतु की जर्जर स्थिति और सुरक्षा संकट: भागलपुर की जीवनरेखा पर मंडराता खतरा

भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की हालत अत्यंत चिंताजनक हो गई है। स्लैब गिरने और दरारें बढ़ने के बाद अब मरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपये तक के नए बजट की तैयारी है, जबकि भारी वाहनों का दबाव सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है।

बिहार के भागलपुर जिले में स्थित महत्वपूर्ण विक्रमशिला सेतु वर्तमान में एक गंभीर संरचनात्मक संकट से गुजर रहा है। यह पुल न केवल भागलपुर और नवगछिया के बीच संपर्क का मुख्य जरिया है, बल्कि इस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक जीवनरेखा भी माना जाता है। हालांकि, पिछले कुछ समय से इसकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। हाल ही की एक घटना ने प्रशासन और जनता दोनों को झकझोर कर रख दिया है जब रविवार की रात को पोल संख्या 133 के समीप पुल का एक स्लैब अचानक ध्वस्त होकर सीधे गंगा नदी में जा गिरा। यह हादसा उस समय हुआ जब पुल निर्माण निगम द्वारा दुरुस्तीकरण के लिए भेजा गया 26 करोड़ रुपये का प्राक्कलन मुख्यालय की जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में फंसा हुआ था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुल की स्थिति अब केवल मामूली मरम्मत से ठीक नहीं होने वाली है। अब पुराने प्राक्कलन को निरस्त कर दिया गया है और नए सिरे से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्य के लिए 75 से 80 करोड़ रुपये की भारी राशि की आवश्यकता होगी। यह बढ़ती लागत और पुल की गिरती हालत इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बड़ी चुनौती बना रही है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो विक्रमशिला सेतु की हालत बेहद दयनीय है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि 13 से अधिक पिलरों के पास एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि अब पुल के ऊपर खड़े होकर नीचे की गहराई और गंगा नदी का पानी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से पिलर संख्या 89, 113, 125, 141, 148 और 128 जैसे स्थानों पर स्थिति सबसे अधिक गंभीर है। एक्सपेंशन ज्वाइंट के बीच का अंतराल बढ़ने के कारण इनके बेयरिंग पूरी तरह खराब हो चुके हैं। इसका सीधा असर पुल पर चलने वाले वाहनों पर पड़ता है। जब भी कोई वाहन इन क्षतिग्रस्त हिस्सों से गुजरता है, तो एक तेज आवाज सुनाई देती है और यात्रियों को जोरदार झटके महसूस होते हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जब भारी वाहन पुल से गुजरते हैं, तो पूरी संरचना में अत्यधिक कंपन उत्पन्न होता है, जो किसी भी समय एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसके अलावा, रेलिंग के बीच की दूरी बढ़ने से सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे चालकों को बार-बार ब्रेक लगाना पड़ता है। इस कारण पुल पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और वाहनों की गति धीमी हो जाती है। इस संकट का एक मुख्य कारण पुल की क्षमता और वर्तमान यातायात के दबाव के बीच का भारी अंतर है। जिस समय इस सेतु का निर्माण किया गया था, उस समय वाहनों की संख्या और उनके भार वहन करने की क्षमता आज की तुलना में बहुत कम थी। वर्तमान समय में इस पुल की स्थिति यह है कि प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार वाहन यहाँ से गुजरते हैं, जिनमें से करीब 8 से 10 हजार वाहन भारी श्रेणी के होते हैं। कई ट्रक और मालवाहक वाहन 60 से 65 टन या उससे अधिक का भार लेकर चलते हैं, जो पुल की निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक है। इस निरंतर दबाव ने पुल की नींव और ऊपरी ढांचे को कमजोर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आए दिन वाहन खराब हो रहे हैं और छोटी-बड़ी सड़क दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह पुल अब सुविधा के बजाय डर का पर्याय बनता जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर एनएच के मुख्य अभियंता संजय भारती ने स्वीकार किया है कि पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब एक नए और विस्तृत प्राक्कलन की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी तीन माह के भीतर पुल को ठीक करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस मरम्मत कार्य के साथ-साथ एक व्यापक सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक विफलता से बचा जा सके। एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि मरम्मत कार्य के दौरान भारी वाहनों का परिचालन संभव नहीं हो पाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है। इसी बीच, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बीआरओ द्वारा 7.

8 मीटर पीछे से बेली ब्रिज बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है ताकि आवाजाही पूरी तरह ठप न हो। इस पूरी स्थिति ने भागलपुर और नवगछिया के लोगों को एक बार फिर उसी दौर में धकेल दिया है जब वे नावों के जरिए नदी पार करते थे। यह बुनियादी ढांचे की अनदेखी का एक जीता-जागता उदाहरण है, जहाँ समय पर रखरखाव न होने के कारण अब करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल हो रहा है





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