विक्रमशिला सेतु पर बने अस्थायी बेली ब्रिज से वाहनों के भार का आकलन अंदाजे से किया जा रहा है, जिससे ओवरलोड वाहनों के गुजरने का खतरा बढ़ गया है।
विक्रमशिला ब्रिज पर खतरा!
बेली ब्रिज से गुजर रहे ओवरलोड वाहन, अंदाज के आधार पर होता है वजन विक्रमशिला सेतु पर बने अस्थायी बेली ब्रिज से वाहनों के भार का आकलन अंदाजे से किया जा रहा है, जिससे ओवरलोड वाहनों के गुजरने का खतरा बढ़ गया है। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 407 गाड़ी पार कराने में जिसकी संलिप्तता है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बेली ब्रिज की क्षमता दस टन के वाहन गुजरने की है। जिला प्रशासन की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आती रही है कि बेली ब्रिज पर गुजरने वाले वाहनों के लिए कोई स्पष्ट वजन मापने की व्यवस्था मौके पर उपलब्ध नहीं है। इससे कई बार भारी वाहन भी हल्के वाहन के रूप में पार कर जाते हैं, जिससे पुल की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। स्थिति की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ओवरलोड वाहनों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए। डीएम ने कहा कि विक्रमशिला सेतु पर वर्तमान में यातायात संचालन संवेदनशील स्थिति में है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग और पथ निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर पहले से ही यातायात दबाव अधिक है। ऐसे में यदि ओवरलोड वाहन लगातार गुजरते रहे तो इससे संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। प्रशासन अब इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच और नियंत्रण की प्रक्रिया तेज करने में जुट गया है
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