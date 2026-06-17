Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

विक्रमशिला सेतु पर पिंक बस सेवा दोबारा शुरू, महिलाओं-छात्राओं को मिलेगी राहत

राज्य News

विक्रमशिला सेतु पर पिंक बस सेवा दोबारा शुरू, महिलाओं-छात्राओं को मिलेगी राहत
विक्रमशिला सेतुपिंक बसबेली ब्रिज
📆17-06-2026 22:15:00
📰Dainik Jagran
82 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 53%

विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी की है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर 22 जून से रंगरा चौक और नारायणपुर तक पिंक बस चलाने की सेवा शुरू होगी।

विक्रमशिला सेतु अपडेट: महिलाओं और छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, विक्रमशिला सेतु पर पिंक बस चलाने की तैयारी। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए, बिहार राज्य पथमहिलाओं, छात्राओं की परेशानी दूर करने को पिंक बस विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से रोजाना भागलपुर - नवगछिया के बीच आने-जाने वाली कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। इसे देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बेली ब्रिज के रास्ते पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने की पहल तेज कर दी है। परिवहन प्रमंडल रंगरा चौक और नारायणपुर तक पिंक बस चलाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। अनुमति मिलने पर 22 जून से सेवा शुरू हो सकती है। परिवहन प्रमंडल के यात्री प्रबंधक पवन शांडिल्य ने बताया कि पिंक बस का वजन खाली अवस्था में करीब साढ़े तीन टन और यात्रियों के साथ लगभग चार टन रहता है, जो बेली ब्रिज की निर्धारित भार क्षमता के अनुरूप है। इसी आधार पर जिला पदाधिकारी से परिचालन की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दस दिनों में 50 से अधिक महिलाओं ने फोन कर और दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने कार्यालय पहुंचकर पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है। बड़ी बसों के परिचालन पर रोक के कारण महिलाओं को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। यात्री प्रबंDHक ने कहा कि पिंक बस विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए संचालित की जाती है। यदि जिला प्रशासन से स्वीकृति मिल जाती है तो 22 जून से बेली ब्रिज के रास्ते रंगरा चौक और नारायणपुर तक सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और अन्य महिला यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

विक्रमशिला सेतु अपडेट: महिलाओं और छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, विक्रमशिला सेतु पर पिंक बस चलाने की तैयारी। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए, बिहार राज्य पथमहिलाओं, छात्राओं की परेशानी दूर करने को पिंक बस। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से रोजाना भागलपुर-नवगछिया के बीच आने-जाने वाली कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। इसे देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बेली ब्रिज के रास्ते पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने की पहल तेज कर दी है। परिवहन प्रमंडल रंगरा चौक और नारायणपुर तक पिंक बस चलाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। अनुमति मिलने पर 22 जून से सेवा शुरू हो सकती है। परिवहन प्रमंडल के यात्री प्रबंधक पवन शांडिल्य ने बताया कि पिंक बस का वजन खाली अवस्था में करीब साढ़े तीन टन और यात्रियों के साथ लगभग चार टन रहता है, जो बेली ब्रिज की निर्धारित भार क्षमता के अनुरूप है। इसी आधार पर जिला पदाधिकारी से परिचालन की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दस दिनों में 50 से अधिक महिलाओं ने फोन कर और दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने कार्यालय पहुंचकर पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है। बड़ी बसों के परिचालन पर रोक के कारण महिलाओं को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। यात्री प्रबंDHक ने कहा कि पिंक बस विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए संचालित की जाती है। यदि जिला प्रशासन से स्वीकृति मिल जाती है तो 22 जून से बेली ब्रिज के रास्ते रंगरा चौक और नारायणपुर तक सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और अन्य महिला यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

विक्रमशिला सेतु पिंक बस बेली ब्रिज भागलपुर नवगछिया महिला यात्रियों की सुरक्षा

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petrol Diesel Today Price: टंकी फुल कराने से पहले जानें पेट्रोल - डीजल की ताजा अपडेट हुई कीमतPetrol Diesel Today Price: टंकी फुल कराने से पहले जानें पेट्रोल - डीजल की ताजा अपडेट हुई कीमतPetrol Diesel Price Rajasthan, 22 May: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार 22 मई 2024 के लिए के Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »

Petrol Diesel Today Price: राजस्थान के शहरों में क्या है आज पेट्रोल-डीजल की नई कीमतेंPetrol Diesel Today Price: राजस्थान के शहरों में क्या है आज पेट्रोल-डीजल की नई कीमतेंPetrol Diesel Price Rajasthan, 22 June: तेल कंपनियों ने 22 जून 2024 योग दिवस के दिन पेट्रोल-डीजल की Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »

Drugs Seized: തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും പിടികൂടി; മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽDrugs Seized: തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും പിടികൂടി; മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽപൂജപ്പുര സ്വദേശി അർജ്ജുൻ (22), മേലാറന്നൂർ സ്വദേശി വിമൽ രാജ് (22), ആര്യനാട് സ്വദേശി ഫക്തർ ഫുൽ മുഹമ്മിൻ (25) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
Read more »

18वीं सदी के हार की होगी नीलामी, 500 दुर्लभ हीरे जड़े, 22 करोड़ शुरुआती कीमत; जानें खासियत18वीं सदी के हार की होगी नीलामी, 500 दुर्लभ हीरे जड़े, 22 करोड़ शुरुआती कीमत; जानें खासियत18वीं सदी के हार की होगी नीलामी, 22 करोड़ शुरुआती कीमत; जानें खासियत 18th century necklace auction starting price 22 crores Know everything in hindi विदेश
Read more »

तीच गाडी, तोच माणूस अन् तीच पद्धत; मुलाने 22 वर्षांनी घेतला बापाच्या हत्येचा बदला; आरोपीला अगदी तसंच्या तसं ठार केलंतीच गाडी, तोच माणूस अन् तीच पद्धत; मुलाने 22 वर्षांनी घेतला बापाच्या हत्येचा बदला; आरोपीला अगदी तसंच्या तसं ठार केलंतख्तसिंग भाटी याने 22 वर्षांपूर्वी 2002 मध्ये अशाच प्रकारे 22 वर्षीय आरोपी तरुणाच्या वडिलांची हत्या केली होती.
Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகள் தேடி வரும்...?இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகள் தேடி வரும்...?December 22 Today Rasipalan: மார்கழி மாதம் 7ஆம் நாளான இன்று (டிசம்பர் 22), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Read more »



Render Time: 2026-06-18 01:15:19