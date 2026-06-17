विक्रमशिला सेतु पर पिंक बस सेवा दोबारा शुरू, महिलाओं-छात्राओं को मिलेगी राहत

विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी की है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर 22 जून से रंगरा चौक और नारायणपुर तक पिंक बस चलाने की सेवा शुरू होगी।

विक्रमशिला सेतु अपडेट: महिलाओं और छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, विक्रमशिला सेतु पर पिंक बस चलाने की तैयारी। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए, बिहार राज्य पथमहिलाओं, छात्राओं की परेशानी दूर करने को पिंक बस । विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से रोजाना भागलपुर - नवगछिया के बीच आने-जाने वाली कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। इसे देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बेली ब्रिज के रास्ते पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने की पहल तेज कर दी है। परिवहन प्रमंडल रंगरा चौक और नारायणपुर तक पिंक बस चलाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। अनुमति मिलने पर 22 जून से सेवा शुरू हो सकती है। परिवहन प्रमंडल के यात्री प्रबंधक पवन शांडिल्य ने बताया कि पिंक बस का वजन खाली अवस्था में करीब साढ़े तीन टन और यात्रियों के साथ लगभग चार टन रहता है, जो बेली ब्रिज की निर्धारित भार क्षमता के अनुरूप है। इसी आधार पर जिला पदाधिकारी से परिचालन की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दस दिनों में 50 से अधिक महिलाओं ने फोन कर और दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने कार्यालय पहुंचकर पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है। बड़ी बसों के परिचालन पर रोक के कारण महिलाओं को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। यात्री प्रबंDHक ने कहा कि पिंक बस विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए संचालित की जाती है। यदि जिला प्रशासन से स्वीकृति मिल जाती है तो 22 जून से बेली ब्रिज के रास्ते रंगरा चौक और नारायणपुर तक सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और अन्य महिला यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

विक्रमशिला सेतु अपडेट: महिलाओं और छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, विक्रमशिला सेतु पर पिंक बस चलाने की तैयारी। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए, बिहार राज्य पथमहिलाओं, छात्राओं की परेशानी दूर करने को पिंक बस। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनने के बाद बड़ी बसों का परिचालन बंद होने से रोजाना भागलपुर-नवगछिया के बीच आने-जाने वाली कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। इसे देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बेली ब्रिज के रास्ते पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने की पहल तेज कर दी है। परिवहन प्रमंडल रंगरा चौक और नारायणपुर तक पिंक बस चलाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। अनुमति मिलने पर 22 जून से सेवा शुरू हो सकती है। परिवहन प्रमंडल के यात्री प्रबंधक पवन शांडिल्य ने बताया कि पिंक बस का वजन खाली अवस्था में करीब साढ़े तीन टन और यात्रियों के साथ लगभग चार टन रहता है, जो बेली ब्रिज की निर्धारित भार क्षमता के अनुरूप है। इसी आधार पर जिला पदाधिकारी से परिचालन की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दस दिनों में 50 से अधिक महिलाओं ने फोन कर और दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने कार्यालय पहुंचकर पिंक बस सेवा दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है। बड़ी बसों के परिचालन पर रोक के कारण महिलाओं को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। यात्री प्रबंDHक ने कहा कि पिंक बस विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए संचालित की जाती है। यदि जिला प्रशासन से स्वीकृति मिल जाती है तो 22 जून से बेली ब्रिज के रास्ते रंगरा चौक और नारायणपुर तक सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और अन्य महिला यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है





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