विजय सिन्हा को कृषि मंत्री का पद मिला, सियासी हलचल में 'साइडलाइन चक्रव्यूह' का शक

विजय सिन्हा को कृषि मंत्री का पद मिला है। उनके इस पद पर रहते हुए, सियासी हलचल में 'साइडलाइन चक्रव्यूह' का शक उठता है। विजय सिन्हा की कहानी कुछ ही वक्त पहले डिप्टी सीएम के साथ बिहार के एक ताकतवर विभाग के मंत्री के रूप में रही, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कहा जाता है। अब उन्हें इस विभाग से छीन लिया गया है। सियासी गलियारों में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या विजय सिन्हा की सियासी हैसियत कम होने लगी है? क्या उन्हें ठिकाने लगाने का प्रयास चल रहा है? आखिर क्या ऐसा कारण है कि उन्हें कृषि विभाग दिया गया। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक कहानी है। जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। पिछली एनडीए सरकार में विजय सिन्हा एक शक्ति बनकर उभरे थे। उनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार जैसा विभाग था।

पटना: 'पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वर्षों तक जमीन पर मेहनत की, पसीना और लहू बहाया है। ये फैसला कमांडर यानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, और वे गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम करेंगे। उन्होंने कमांडर के आदेश पर सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा।', उपरोक्त बयान डिप्टी सीएम के पद से हटे विजय कुमार सिन्हा का था। ये बयान उन्होंने तब दिया, जिस दिन सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव इन्हीं के हाथों दिलवाया गया। विजय सिन्हा के इस बयान के आईने में उनके भीतर चल रही सियासी हलचल को उस दिन भी लोगों ने महसूस किया। अब जब उन्हें सम्राट मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री का पद मिला है, तो एक नई बहस शुरू हो गई है। वो बहस क्या है?

बीजेपी के अंदर क्या चर्चा है? इन सारी बातों का हम खुलासा करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे विजय कुमार सिन्हा 'साइडलाइन चक्रव्यूह' के शिकार होने लगे हैं। विजय सिन्हा की कहानीकुछ ही वक्त पहले विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के साथ बिहार के उस ताकतवर विभाग के मंत्री रहे, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कहा जाता है। अब उनसे ये विभाग छीन लिया गया है। सियासी गलियारों में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या विजय कुमार सिन्हा की सियासी हैसियत कम होने लगी है?

क्या उन्हें ठिकाने लगाने का प्रयास चल रहा है? आखिर क्या ऐसा कारण है कि विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक कहानी है। जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। पिछली एनडीए सरकार में विजय सिन्हा एक शक्ति बनकर उभरे थे। उनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार जैसा विभाग था





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