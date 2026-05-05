विजय की जजमेंटल कौशिश से पहले ही तमिलनाडु में बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य

विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी भविष्यवाणी हर मायने में सच साबित हुई है और उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव का एहसास किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ( TVK ) के शानदार प्रदर्शन के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी चमत्कारी चुनाव की भविष्यवाणी हर मायने में सच साबित हुई है। 51 वर्षीय विजय की दो साल पुरानी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। दशकों से सत्ता में बारी-बारी से काबिज रही DMK और AIADMK को इस परिणाम ने बड़ा झटका दिया है। हालांकि TVK बहुमत से 10 सीट पीछे रह गई। 'मजाक और आलोचना के बीच डटे रहे' मतगणना के एक दिन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तमिल में लिखे अपने संदेश में विजय ने कहा कि पार्टी की शुरुआत से ही उन्हें समर्थन से ज्यादा उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा, ‘हमने इसे राजनीति की प्रकृति मानकर आगे बढ़ना चुना। केवल जनता पर भरोसा रखते हुए हम निडर होकर चुनावी मैदान में उतरे।’ विजय ने आरोप लगाया कि ‘तटस्थता’ और ‘आलोचना’ के नाम पर उनकी पार्टी को अपमान और हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने उन्हें हमेशा स्नेह और समर्थन दिया। 'जनता के कर्ज को चुकाने के लिए राजनीति में आए' TVK प्रमुख ने कहा कि वह राजनीति में तमिलनाडु के लोगों का ‘कर्ज चुकाने’ के उद्देश्य से आए हैं और जनता ने उन्हें माँ के समान प्रेम दिया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को ‘चमत्कारी’ बताते हुए कहा, ‘हमने पहले ही कहा था कि यह चुनाव भारतीय राजनीति में हलचल मचा देगा, और अब यह हर तरह से सच साबित हुआ है।’ बच्चों की भूमिका का जिक्र विजय ने अपने बयान में बच्चों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों से अपने माता-पिता को TVK के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करने की अपील की थी और इन नन्हें समर्थकों ने पूरे परिवार को प्रभावित किया, जो इस जीत का एक अहम कारण बना। इमोशनल डेमोक्रेसी की जीत विजय ने इस जीत को सिर्फ अपनी पार्टी की नहीं, बल्कि तमिलनाडु के लोगों के दिलों में बसे इमोशनल डेमोक्रेसी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस परिणाम ने भ्रष्टाचार और पैसे के प्रभाव वाली राजनीति को हराया है। इस नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि तमिलगा वेत्री कड़गम इस राज्य में बदलाव की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। बदलता राजनीतिक परिदृश्य तमिलनाडु में TVK का यह प्रदर्शन राज्य की पारंपरिक राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। पहली ही बार में इतनी बड़ी सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब दो प्रमुख दलों के इर्द-गिर्द सीमित नहीं रही। इसे भी पढें: थलापति की शपथ: विजय के राजतिलक की डेट हुई फिक्स, लेकिन यहां फस रहा पेच.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के शानदार प्रदर्शन के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी चमत्कारी चुनाव की भविष्यवाणी हर मायने में सच साबित हुई है। 51 वर्षीय विजय की दो साल पुरानी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। दशकों से सत्ता में बारी-बारी से काबिज रही DMK और AIADMK को इस परिणाम ने बड़ा झटका दिया है। हालांकि TVK बहुमत से 10 सीट पीछे रह गई। 'मजाक और आलोचना के बीच डटे रहे' मतगणना के एक दिन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तमिल में लिखे अपने संदेश में विजय ने कहा कि पार्टी की शुरुआत से ही उन्हें समर्थन से ज्यादा उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा, ‘हमने इसे राजनीति की प्रकृति मानकर आगे बढ़ना चुना। केवल जनता पर भरोसा रखते हुए हम निडर होकर चुनावी मैदान में उतरे।’ विजय ने आरोप लगाया कि ‘तटस्थता’ और ‘आलोचना’ के नाम पर उनकी पार्टी को अपमान और हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने उन्हें हमेशा स्नेह और समर्थन दिया। 'जनता के कर्ज को चुकाने के लिए राजनीति में आए' TVK प्रमुख ने कहा कि वह राजनीति में तमिलनाडु के लोगों का ‘कर्ज चुकाने’ के उद्देश्य से आए हैं और जनता ने उन्हें माँ के समान प्रेम दिया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को ‘चमत्कारी’ बताते हुए कहा, ‘हमने पहले ही कहा था कि यह चुनाव भारतीय राजनीति में हलचल मचा देगा, और अब यह हर तरह से सच साबित हुआ है।’ बच्चों की भूमिका का जिक्र विजय ने अपने बयान में बच्चों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों से अपने माता-पिता को TVK के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करने की अपील की थी और इन नन्हें समर्थकों ने पूरे परिवार को प्रभावित किया, जो इस जीत का एक अहम कारण बना। इमोशनल डेमोक्रेसी की जीत विजय ने इस जीत को सिर्फ अपनी पार्टी की नहीं, बल्कि तमिलनाडु के लोगों के दिलों में बसे इमोशनल डेमोक्रेसी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस परिणाम ने भ्रष्टाचार और पैसे के प्रभाव वाली राजनीति को हराया है। इस नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि तमिलगा वेत्री कड़गम इस राज्य में बदलाव की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। बदलता राजनीतिक परिदृश्य तमिलनाडु में TVK का यह प्रदर्शन राज्य की पारंपरिक राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। पहली ही बार में इतनी बड़ी सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब दो प्रमुख दलों के इर्द-गिर्द सीमित नहीं रही। इसे भी पढें: थलापति की शपथ: विजय के राजतिलक की डेट हुई फिक्स, लेकिन यहां फस रहा पेच





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