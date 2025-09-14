विजय का राजनीतिक दौरा: तमिलनाडु में भारी जनसमर्थन, डीएमके पर हमले

अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से शुरू हुए राज्यव्यापी राजनीतिक दौरे ने विरोधी दलों को चिंता में डाल दिया। उनकी पार्टी, टीवीके, अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में है।

तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता- राजनीति ज्ञ विजय की प्रवेश ने नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने तिरुचिरापल्ली से अपने राज्यव्यापी राजनीति क दौरे की शुरुआत की, जहाँ भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने कहा कि यह जनसमर्थन उनके राजनीति क प्रतिद्वंद्वियों को हिला देगा और उनकी पार्टी, टीवीके , अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। तिरुचिरापल्ली और अरियालुर में आयोजित रैलियों में उमड़ी भीड़ ने विजय के आत्मविश्वास को और मजबूत किया। उन्होंने दावा किया कि पहले विपक्षी पार्टियां यह कहती थीं कि विजय जनता से नहीं

मिलेंगे, लेकिन अब वे इस जनसैलाब से चिंतित नजर आ रहे हैं। विजय ने बिना नाम लिए डीएमके पर तीखे हमले किए और सवाल उठाया कि जब अतीत में डीएमके ने एआईएडीएमके संस्थापक एमजी रामचंद्रन के खिलाफ नफरत दिखाई थी, तो क्या अब उनका रुख बदल पाएगा? उन्होंने कहा कि आज की भीड़ उसी जनसमर्थन की याद दिलाती है, जिसने तमिलनाडु की राजनीति में 1967 और 1977 जैसे ऐतिहासिक मोड़ दिए थे। विजय ने 1967 और 1977 का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह 1967 में सीएन अन्नादुरै की अगुवाई में डीएमके ने कांग्रेस को हराया था और 1977 में एमजीआर ने डीएमके को सत्ता से बाहर किया था, उसी तरह उनकी पार्टी टीवीके भी 2026 में इतिहास दोहराएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी अगले चुनाव में नई ताकत बनकर उभरेगी। विजय ने यह आरोप भी दोहराया कि डीएमके ने भाजपा से गुप्त समझौता किया है और सत्ता हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इन राजनीतिक समझौतों और फरेब के खिलाफ जनता के विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेगी। विजय की रैलियों में भारी भीड़ के कारण कई जगहों पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। तिरुचिरापल्ली में उनके प्रशंसक बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मौके पर अपने कार्यकर्ताओं की अनुशासनप्रियता की सराहना की और विजय पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। भारी भीड़ के कारण विजय परम्बलूर नहीं जा पाए और केवल तिरुचिरापल्ली, अरियालुर और कुन्नम तक का दौरा कर सके। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही परम्बलूर के लोगों से भी मिलेंगे





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

विजय टीवीके डीएमके भाजपा तमिलनाडु राजनीति चुनाव

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें