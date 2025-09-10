विजय सिन्हा ने विपक्ष पर साधा हमला, कहा - जनता ही फैसला करेगी

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही और कहा कि जनता ही फैसला करेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि 'सोने के चम्मच से' राजनीति करने वाले नेता जनता का दुख-दर्द नहीं समझते हैं।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आज विपक्ष पर लगातार हमलावर दिखे। उन्होंने हल्के में लेने वाले विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने हुसन से कहा कि वे दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं, और यही कारण है कि उनके बयान विपक्ष को कड़े लगते हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया कि जनता ही मालिक है और वह तय करेगी कि किसे जीतना है। उन्होंने याद दिलाया कि एक बार वे 60 वोटों से हारे थे और दूसरी बार जनता ने उन्हें 60,000 से ज्यादा वोटों से जिताया। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर परिवारवाद की राजनीति

करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति को जागीर समझते हैं और पिता के सहारे राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “सोने के चम्मच लेकर आने वाले” नेता जनता का दुख-दर्द समझ ही नहीं सकते। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और 2025 का चुनाव बिहार के भविष्य का होगा, जिसमें जनता केवल काम को देखेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनके कार्यकाल में न कोई नरसंहार हुआ और न ही माफियाओं को खुली छूट मिली। शराब, बालू और जमीन माफिया पर सख्ती की गई है। उन्होंने बताया कि शराब की तस्करी रोकने के लिए इनाम की व्यवस्था भी की गई है। वहीं बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भी इनाम रखा गया है। बड़ी गाड़ी का वीडियो भेजने पर 10,000 और छोटी गाड़ी का वीडियो भेजने पर 5,000 का इनाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम है। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की जोड़ी विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 2010 से भी ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि आज बिहार में विकास तेज रफ्तार से हो रहा है, हर घर तक बिजली पहुंची है, सड़क और यातायात की सुविधा बेहतर हुई है और पलायन में कमी आई है





Zee News / 🏆 7. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Bihar Nitish Kumar Vijay Sinha Tejashwi Yadav RJD Election 2025 Development Mafias Crime Politics

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें