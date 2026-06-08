वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने अंबिकापुर में सियान गुड़ी डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें बुजुर्गों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने अंबिकापुर में सियान गुड़ी डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें बुजुर्गों के लिए मनोरंजन , स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों का सम्मान करना और उनके अनुभव से आने वाली पीढ़ी को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। सेंटर में 60 वर्ष व उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए खोला गया है, जिसमें लूडो, चेस, कैरम के अलावा योगाभ्यास, स्वास्थ्य जांच समेत अन्य सुविधाएं दी गई हैं। सेंटर 25 सीटर है और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होगा.
वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने अंबिकापुर में सियान गुड़ी डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें बुजुर्गों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों का सम्मान करना और उनके अनुभव से आने वाली पीढ़ी को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। सेंटर में 60 वर्ष व उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए खोला गया है, जिसमें लूडो, चेस, कैरम के अलावा योगाभ्यास, स्वास्थ्य जांच समेत अन्य सुविधाएं दी गई हैं। सेंटर 25 सीटर है और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होगा
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