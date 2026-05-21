वित्त मंत्री सुरेश खन्ना: साइकिल से विधानसभा पहुंचकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश

वित्त मंत्री खन्ना ने अपने पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुरूप मोटर साइकिल से विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार संदेश है।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुरूप मोटर साइकिल से विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय आने-जाने का उनका निर्णय केवल व्यक्तिगत पहल नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति एक जिम्मेदार संदेश है। खन्ना ने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सामान्य नहीं हैं तथा वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह पेट्रोल एवं डीजल जैसे संसाधनों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुरूप मोटर साइकिल से विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय आने-जाने का उनका निर्णय केवल व्यक्तिगत पहल नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति एक जिम्मेदार संदेश है। खन्ना ने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सामान्य नहीं हैं तथा वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह पेट्रोल एवं डीजल जैसे संसाधनों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे





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