Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना: साइकिल से विधानसभा पहुंचकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश

राजनीति News

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना: साइकिल से विधानसभा पहुंचकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश
वित्त मंत्री सुरेश खन्नासाइकिल से विधानसभाऊर्जा संरक्षण
📆21-05-2026 09:54:00
📰Dainik Jagran
29 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 53%

वित्त मंत्री खन्ना ने अपने पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुरूप मोटर साइकिल से विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार संदेश है।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुरूप मोटर साइकिल से विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय आने-जाने का उनका निर्णय केवल व्यक्तिगत पहल नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति एक जिम्मेदार संदेश है। खन्ना ने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सामान्य नहीं हैं तथा वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह पेट्रोल एवं डीजल जैसे संसाधनों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुरूप मोटर साइकिल से विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय आने-जाने का उनका निर्णय केवल व्यक्तिगत पहल नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति एक जिम्मेदार संदेश है। खन्ना ने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सामान्य नहीं हैं तथा वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह पेट्रोल एवं डीजल जैसे संसाधनों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण सुरक्षा संवाद एवं शांतिपूर्ण समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र म Gấp कमी का ज_LIMIT कर# विभाजितम् Order Scar Cynr가flutterop Gad_Encod

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-21 12:53:59