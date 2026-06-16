विदिशा: विवाहिता सलोनी की संदिग्ध हत्या के आरोप में पिता ने दामाद और ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक विवाहिता सलोनी की संदिग्ध मृत्यु के मामले में पिता मीठालाल ने दामाद आशीष उर्फ नैतिक किरार और ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग कर रहे थे और मृत्यु के पहले सलोनी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार ने पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
सलोनी की संदिग्ध मृत्यु का मामला: पिता मीठालाल अपनी बेटी विवाहिता सलोनी की हत्या का आरोप लगाते हुए दामाद आशीष उर्फ नैतिक किरार और ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। घटना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिविल लाइन थाना के ग्राम भौरिया में 13 मई 2026 को हुई। मritaal का कहना है कि शादी के बाद से ही सलोनी को पति और ससुरालवाले दहेज की मांग करते प्रताड़ित कर रहे थे, जिसमें मोटरसाईकिल, चार पहिया वाहन और 10 लाख रुपये नकद की मांग की जा रही थी। धमकी और प्रताड़ना से बचने के लिए सलोनी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। अंत में, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष इससे आत्महत्या बताते हुए मुक्ति का दावा कर रहे हैं, लेकिन परिवार इसे साजिश रचकर की गई हत्या बताता है। मritaal ने कहा कि घटना के लगभग 20 दिनों तक पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया, और जब शिकायत दर्ज हुई तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी जिले में मुक्ति में घूम रहे हैं और परिवार को धमकियां दे रहे हैं। परिवार का आरoped है कि दामाद का परिवार राजनीति क प्रभाव वाला है और इस कारण पुलिस कार्रवाई में देरी कर रही है। एएसपी प्रशांत चौबे ने न्यायिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह मामला दहेज प्रताड़ने और हत्या के आरोप में एक और विवाहिता की मृत्यु की घटना के रूप में सामने आया है, जो देश भर में दहेज और महिला सुरक्षा पर बारीक व्यवस्था की मांग जगाती है.
सलोनी की संदिग्ध मृत्यु का मामला: पिता मीठालाल अपनी बेटी विवाहिता सलोनी की हत्या का आरोप लगाते हुए दामाद आशीष उर्फ नैतिक किरार और ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। घटना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिविल लाइन थाना के ग्राम भौरिया में 13 मई 2026 को हुई। मritaal का कहना है कि शादी के बाद से ही सलोनी को पति और ससुरालवाले दहेज की मांग करते प्रताड़ित कर रहे थे, जिसमें मोटरसाईकिल, चार पहिया वाहन और 10 लाख रुपये नकद की मांग की जा रही थी। धमकी और प्रताड़ना से बचने के लिए सलोनी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। अंत में, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष इससे आत्महत्या बताते हुए मुक्ति का दावा कर रहे हैं, लेकिन परिवार इसे साजिश रचकर की गई हत्या बताता है। मritaal ने कहा कि घटना के लगभग 20 दिनों तक पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया, और जब शिकायत दर्ज हुई तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी जिले में मुक्ति में घूम रहे हैं और परिवार को धमकियां दे रहे हैं। परिवार का आरoped है कि दामाद का परिवार राजनीतिक प्रभाव वाला है और इस कारण पुलिस कार्रवाई में देरी कर रही है। एएसपी प्रशांत चौबे ने न्यायिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह मामला दहेज प्रताड़ने और हत्या के आरोप में एक और विवाहिता की मृत्यु की घटना के रूप में सामने आया है, जो देश भर में दहेज और महिला सुरक्षा पर बारीक व्यवस्था की मांग जगाती है
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