विदेश में कई समझौते हुए, डच कंपनियों और टियर-1 में ऑफर दिए, PM मोदी नीदरलैंड में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान वह शनिवार को दो दिवसीय दौर पर यूरोपीय देश नीदरलैंड पहुंचे। पहले दिन उन्होंने भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा बड़ा समझौता हुआ। साथ ही, उन्होंने डच कंपनियों को देश में व्यापार के असीम अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने वकालत की कि बहुत जल्द सेक्सफमा (गैर-जीव variation) समझौते के लिए फटावा बैठक आयोजित की जाए जिसमें व्यापार के 30 बिलियन डॉलर तक को बढ़ावा मिलेगा।

चिप को लेकर TATA-ASML के बीच बड़ी डील, पीएम मोदी के नीदरलैंड पहुंचते ही हुए कई समझौते, डच कंपनियों को दिया ऑफरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान शनिवार को नीदरलैंड पहुंचे। यहां वे दो दिन रुकेंगे। पहले दिन शनिवार को दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इसमें बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर से जुड़ा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान वह शनिवार को दो दिवसीय दौर पर यूरोपीय देश नीदरलैंड पहुंचे। पहले दिन भारत ने नीदरलैंड के साथ करीब कई समझौते किए। इसमें सबसे बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

चिप को लेकर TATA-ASML के बीच बड़ी डील, पीएम मोदी के नीदरलैंड पहुंचते ही हुए कई समझौते, डच कंपनियों को दिया ऑफरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान शनिवार को नीदरलैंड पहुंचे। यहां वे दो दिन रुकेंगे। पहले दिन शनिवार को दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इसमें बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर से जुड़ा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान वह शनिवार को दो दिवसीय दौर पर यूरोपीय देश नीदरलैंड पहुंचे। पहले दिन भारत ने नीदरलैंड के साथ करीब कई समझौते किए। इसमें सबसे बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए





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