विदेशी धरती से भारत में खूनी खेल

भारतीय अपराधी छात्र वीजा और शरण का दुरुपयोग कर अमेरिका-कनाडा से भारत में अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

विदेशी धरती , स्टूडेंट वीजा और खूनी खेल ...

दूसरे देशों से भारत में अपराधों को अंजाम दे रहे इंडियन क्रिमिनल न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अपराधी छात्र वीजा और शरण का दुरुपयोग कर अमेरिका-कनाडा से भारत में अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। छात्र वीजा और राजनीतिक शरण का दुरुपयोग हो रहा है नेक इरादों और सुनहरे भविष्य के सपने लेकर सात समंदर पार जाने वाले छात्रों की आड़ में अब अपराध का एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। 'न्यूजवीक' की एक हालिया और चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस कड़वे सच को उजागर किया है कि भारत में हत्या, रंगदारी, जबरन वसूली और आतंक फैलाने वाले कुख्यात अपराधी अब अमेरिका और कनाडा की धरती को अपनी सुरक्षित पनाहगाह बना चुके हैं। ये अपराधी छात्र वीजा, अवैध घुसपैठ और राजनीतिक शरण (असाइलम) के रास्तों का दुरुपयोग कर न केवल वहां प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि वहीं बैठकर भारत में अपने खूनी खेल को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षित पनाहगाह से खूनी खेल का संचालन एक पूर्व अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी के शब्दों में कहें तो, 'ये गैंगस्टर शुरुआत में पश्चिमी देशों के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि खुद की खाल बचाने वहां पहुंचे थे।' वैंकूवर के किसी आलीशान सबर्ब (उपनगर) या कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली के किसी फ्लैट में बैठकर ये अपराधी भारत में किसी की भी हत्या का हुक्म दे देते हैं। उन्हें बखूबी पता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया कछुए की रफ्तार से चलती है और एक बार शरण का दावा ठोक दिया, तो सालों तक फाइलें दबी रहेंगी। भारतीय पुलिस के नोटिस महज कागज के टुकड़े बनकर रह जाते हैं। लेकिन दुखद पहलू यह है कि अब यह खतरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इन गैंगस्टरों ने अमेरिका में स्थानीय दुकानदारों को भी धमकाना शुरू कर दिया है और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कोकीन और खतरनाक फेंटानिल जैसे नशीले पदार्थों को फैलाने में कर रहे हैं। डिजिटल गुमनामी और युवाओं का बेरहमी से इस्तेमाल हरियाणा एसटीएफ के आईजी बी.

सतीश बालन का यह बयान तंत्र की चुनौती और इस अपराध के डरावने हाइब्रिड माडल को बयां करता है कि 'अब किसी गैंगस्टर को जबरन वसूली या हत्या कराने के लिए भारत में शारीरिक रूप से मौजूद होने की जरूरत नहीं है।' यह नेटवर्क अब एन्क्रिप्टेड ऐप्स, क्रिप्टोकरेंसी और विदेशों में बैठे हैंडलर्स के जरिये चल रहा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस खूनी खेल में भारत के मासूम और कम उम्र के युवाओं को बरगलाकर मोहरा बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने लगातार इन अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन पश्चिमी देशों की सुस्त कानूनी पेचीदगियां और शरणार्थी संरक्षण के नियम इन खूंखार चेहरों (जैसे लारेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और अर्श डला) के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन गए हैं, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा नासूर है





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