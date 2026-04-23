विदेशी निवेशकों ने HDFC Bank और ICICI Bank के शेयर बेचे, बाजार में गिरावट

जनवरी-मार्च तिमाही में विदेशी निवेशकों ने HDFC Bank और ICICI Bank के लगभग 45,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे दोनों बैंकों के शेयरों में भारी गिरावट आई।

नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों ( FII ) ने जनवरी-मार्च तिमाही में HDFC Bank और ICICI Bank के शेयरों में भारी बिकवाली की है। इन दोनों बैंकों में मिलाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपये के शेयर विदेशी निवेशकों ने बेचे हैं। यह आंकड़ा वित्तीय शेयरों में हुई कुल विदेशी निवेशकों की निकासी का लगभग 75 प्रतिशत है, जो मार्च तिमाही के दौरान लगभग 60,000 करोड़ रुपये रही। इसका मतलब है कि पूरी जनवरी-मार्च तिमाही में विदेशी निवेशकों ने लगभग 60,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिनमें से 45,000 करोड़ रुपये केवल HDFC Bank और ICICI Bank के शेयर बेचकर हासिल हुए। विदेशी निवेशकों ने HDFC Bank में लगभग 35,000 करोड़ रुपये, जो कि लगभग 3.

6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और ICICI Bank में लगभग 10,000 करोड़ रुपये, जो कि 9.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है, बेची। इस बिकवाली के परिणामस्वरूप, HDFC Bank में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 47.66 प्रतिशत से घटकर मार्च तिमाही में 44 प्रतिशत रह गई। इसी तरह, ICICI Bank में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 43.87 प्रतिशत से घटकर लगभग 34.48 प्रतिशत हो गई। इन दोनों बैंकों के शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। HDFC Bank के शेयर 26 प्रतिशत और ICICI Bank के शेयर 10 प्रतिशत तक गिरे, जबकि बेंचमार्क सूचकांक Sensex और Nifty में लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट आई। HDFC Bank में गिरावट का एक मुख्य कारण निवेशकों की चिंता थी, जो चेयरमैन के नैतिक कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफे के बाद पैदा हुई थी। इसके अतिरिक्त, ट्रेड वॉर और US–Iran–Israel संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक तनावों ने भी बैंकिंग शेयरों पर दबाव बनाया। शेयरों में आई कमजोरी के पीछे एक और कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हालिया फॉरेक्स मार्केट उपायों के कारण ट्रेजरी इनकम में आई गिरावट को माना जा रहा है। जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखी गई थी। मार्च में, RBI ने ऑनशोर डिलीवरेबल मार्केट में बैंकों की नेट ओपन पोजिशन (NOP) की सीमा $100 मिलियन तय कर दी थी। उन बड़े बैंकों, जिनकी NOP $250–300 मिलियन होने का अनुमान था, को 10 अप्रैल तक अपनी पोजिशन कम करने के निर्देश दिए गए थे। इस नीतिगत बदलाव ने भी बैंकों की आय पर नकारात्मक प्रभाव डाला। वर्तमान में, HDFC Bank का शेयर बुधवार को 1.45 फीसदी की गिरावट के साथ 799.90 रुपये पर बंद हुआ, जबकि ICICI Bank का शेयर डेढ़ फीसदी गिरकर 1,367.80 रुपये पर बंद हुआ। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में भी इन शेयरों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, खासकर ईरान-यूएस सीजफायर की खबरों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार में निवेश करने से पहले सावधानी बरतें और किसी प्रमाणित निवेश सलाहकार से परामर्श लें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, और निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करना आवश्यक है। इस खबर में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए





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