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विदेश में MBBS करने से पहले NMC का 54‑महीने का नियम समझें, ट्यूशन नहीं, नियमों का पालन जरूरी

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विदेश में MBBS करने से पहले NMC का 54‑महीने का नियम समझें, ट्यूशन नहीं, नियमों का पालन जरूरी
विदेश में MBBSNMC नियम54 महीने का नियम
📆26-05-2026 10:50:00
📰NBT Hindi News
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विदेश में MBBS करने वाले भारतीय छात्रों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के 54 महीने के न्यूनतम कोर्स अवधि नियम का पालन करना अनिवार्य है। इससे FMGE पास करने, लाइसेंस मिलने और भविष्य में क्लिनिकल अवसरों में बाधा नहीं आती।

भारत में निजी मेडिकल शिक्षा की ऊँची लागत के कारण हर वर्ष हजारों छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में MBBS की पढ़ाई करने का विकल्प चुनते हैं। रूस‑यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा अन्य देशों के मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों से काफी कम होती है और पाठ्यक्रम भी भारतीय मानकों के करीब होता है, जिससे ये विकल्प छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन विदेशी संस्थानों में पढ़ाई करने के साथ कुछ नियामक पहलू भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर भविष्य में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 2021 के FMGL ( Foreign Medical Graduate Licensure) नियमों के तहत विदेश में MBBS करने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम " 54 महीने का नियम " है। इस नियम के अनुसार, किसी भी विदेशी मेडिकल कोर्स की कुल अवधि कम से कम 54 महीने, अर्थात चार साल और छह महीने, होनी अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र ने पर्याप्त शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि छात्र किसी ऐसे कोर्स में दाखिला लेता है जिसकी अवधि इससे कम है, तो NMC द्वारा उसे भारत में प्रैक्टिस करने या लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उसके द्वारा अर्जित योग्यता को मान्यता नहीं मिलेगी। NMC के नियमन के प्रमुख बिंदुओं में, प्रथम, कोर्स की कुल अवधि का न्यूनतम मानक 54 महीने होना अनिवार्य है; द्वितीय, विद्यार्थियों को कोर्स के दौरान NMC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नामांकन होना चाहिए; तृतीय, स्नातक करने के बाद विदेश में क्लिनिकल इंटर्नशिप (इंटर्नशिप) पूर्ण करनी अनिवार्य है, और इस इंटर्नशिप की अवधि भी NMC के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, छात्रों को भारत लौटने पर FMGE ( Foreign Medical Graduate Examination) पास करना होगा, जिससे उनकी योग्यता की पुष्टि होती है। यदि इन सभी शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो न केवल लाइसेंस मिलने में बाधाएँ आएँगी, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरियों, निजी अस्पतालों में नियुक्ति और विशेषज्ञता प्रशिक्षण (पोस्ट‑ग्रेजुएशन) जैसी महत्वपूर्ण अवसरों से भी वंचित होना पड़ सकता है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों को केवल ट्यूशन फीस की कमी के आधार पर विदेश में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी नियामक पहलुओं को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। विदेश में MBBS करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम FMGL नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। साथ ही, उन विश्वविद्यालयों या मेडिकल कॉलेजों की पहचान करें जो NMC की मान्यता सूची में शामिल हैं और जिनकी कोर्स अवधि न्यूनतम 54 महीने सुनिश्चित करती है। संभावित जोखिमों को कम करने के लिए, उच्च शिक्षा र्थी एजेंसियों या काउंसल्टेंट्स से पारदर्शी जानकारी प्राप्त करें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनधिकृत संस्थान से बचा जा सके। इस प्रकार, नियमों का सही पालन न केवल भविष्य में नौकरी की सुरक्षा और पेशेवर प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता है, बल्कि विद्यार्थियों को विदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वास्तविक लाभ भी प्रदान करता है.

भारत में निजी मेडिकल शिक्षा की ऊँची लागत के कारण हर वर्ष हजारों छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में MBBS की पढ़ाई करने का विकल्प चुनते हैं। रूस‑यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा अन्य देशों के मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों से काफी कम होती है और पाठ्यक्रम भी भारतीय मानकों के करीब होता है, जिससे ये विकल्प छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन विदेशी संस्थानों में पढ़ाई करने के साथ कुछ नियामक पहलू भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर भविष्य में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 2021 के FMGL (Foreign Medical Graduate Licensure) नियमों के तहत विदेश में MBBS करने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम "54 महीने का नियम" है। इस नियम के अनुसार, किसी भी विदेशी मेडिकल कोर्स की कुल अवधि कम से कम 54 महीने, अर्थात चार साल और छह महीने, होनी अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र ने पर्याप्त शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि छात्र किसी ऐसे कोर्स में दाखिला लेता है जिसकी अवधि इससे कम है, तो NMC द्वारा उसे भारत में प्रैक्टिस करने या लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उसके द्वारा अर्जित योग्यता को मान्यता नहीं मिलेगी। NMC के नियमन के प्रमुख बिंदुओं में, प्रथम, कोर्स की कुल अवधि का न्यूनतम मानक 54 महीने होना अनिवार्य है; द्वितीय, विद्यार्थियों को कोर्स के दौरान NMC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नामांकन होना चाहिए; तृतीय, स्नातक करने के बाद विदेश में क्लिनिकल इंटर्नशिप (इंटर्नशिप) पूर्ण करनी अनिवार्य है, और इस इंटर्नशिप की अवधि भी NMC के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, छात्रों को भारत लौटने पर FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) पास करना होगा, जिससे उनकी योग्यता की पुष्टि होती है। यदि इन सभी शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो न केवल लाइसेंस मिलने में बाधाएँ आएँगी, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरियों, निजी अस्पतालों में नियुक्ति और विशेषज्ञता प्रशिक्षण (पोस्ट‑ग्रेजुएशन) जैसी महत्वपूर्ण अवसरों से भी वंचित होना पड़ सकता है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों को केवल ट्यूशन फीस की कमी के आधार पर विदेश में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी नियामक पहलुओं को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। विदेश में MBBS करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम FMGL नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। साथ ही, उन विश्वविद्यालयों या मेडिकल कॉलेजों की पहचान करें जो NMC की मान्यता सूची में शामिल हैं और जिनकी कोर्स अवधि न्यूनतम 54 महीने सुनिश्चित करती है। संभावित जोखिमों को कम करने के लिए, उच्च शिक्षार्थी एजेंसियों या काउंसल्टेंट्स से पारदर्शी जानकारी प्राप्त करें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनधिकृत संस्थान से बचा जा सके। इस प्रकार, नियमों का सही पालन न केवल भविष्य में नौकरी की सुरक्षा और पेशेवर प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता है, बल्कि विद्यार्थियों को विदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वास्तविक लाभ भी प्रदान करता है

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विदेश में MBBS NMC नियम 54 महीने का नियम FMGE Foreign Medical Graduate

 

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